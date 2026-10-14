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美國電腦巨擘戴爾（Dell）創辦人兼執行長麥可戴爾（Michael Dell）日前攜手妻子蘇珊（Susan Dell）前往白宮，重磅宣布透過旗下基金會提撥高達的巨額慈善基金，預計嘉惠全美超過 2,500 萬名孩童。然而，這項締造歷史紀錄的善舉卻在社群網路上意外歪樓。不少網友將焦點轉移至 62 歲蘇珊的外貌，肆意諷刺其面部「整形過過度」、「不自然」。對此，麥可戴爾親上火線護妻，川普次子艾瑞克（Eric Trump）更重砲開轟酸民「令人作嘔」！據了解，戴爾夫妻本次推出的「兒童投資計畫」，將為每位符合資格的美國孩童在其「川普帳戶」（Trump Accounts）中一次性存入 250 美元（約新台幣 8,025 元）作為初期投資基金，盼能幫助年輕一代建立早期理財觀念。蘇珊當天在白宮感性表示：「獻給全美的孩子們，這些帳戶是為了你們的未來而設，我們深深相信你們的潛力。」然而，白宮活動畫面曝光後，部分網路酸民卻發動言語攻擊。保守派知名評論員切爾諾維奇（Mike Cernovich）隨即發文痛批：「戴爾家族捐出近 70 億美元幫助美國孩童，大家不但沒有心存感激，反而忙著對一位 62 歲女性的外貌指指點點，實在太病態。」許多受惠家庭也紛紛出面發聲，面對網友的溫暖力挺，麥可戴爾也親自轉發留言並附上感謝符號，展現寵妻與護妻的堅定立場。除了網友聲援，川普次子艾瑞克（Eric Trump）也難掩憤怒，公開發文痛批網路霸凌現象：「蘇珊與麥可剛完成了美國歷史上規模最大的私人慈善捐款之一，讓 2,500 萬名孩子擁有未來的基礎。結果換來的卻是惡毒的身材與外貌攻擊？我受夠了這種荒謬現象！他們的貢獻遠超常人，這種行為必須立刻停止。」艾瑞克更直接向蘇珊致謝：「我代表全國絕大多數心懷感激的民眾，向妳說聲謝謝，妳真的非常了不起！」此外，麥可戴爾也曬出多封來自全美各地的孩童手寫感謝信。一名來自亞利桑那州的 8 歲小女孩寫道：「謝謝戴爾叔叔與阿姨，幫助我為長大的夢想存錢。」字裡行間流露出這項計畫對基層家庭的實質影響。根據《富比士》（Forbes）最新富豪榜，現年 61 歲的麥可戴爾身價高達，名列全球第 4 大富豪。他在 19 歲時僅憑 1,000 美元資金於宿舍創業，打造出如今的電腦帝國。1989 年與蘇珊結為連理後，兩人育有 4 名子女，並於 1999 年成立「麥可與蘇珊戴爾基金會」（Michael & Susan Dell Foundation），長期深耕教育與兒童貧窮議題。