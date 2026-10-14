美式賣場好市多（Costco）以大容量商品及高CP值深受消費者喜愛，不過，近期有會員發現，旗下自有品牌「科克蘭（Kirkland）」冷藏全脂鮮乳兩瓶裝售價已調漲至269元，相較過去印象中的249元又貴了不少。消息曝光後，引發網友熱議，有人感嘆物價漲不停，也有人認為，以好市多的商品容量及市售鮮乳價格來看，在台灣乳品市場仍具有一定競爭力。
好市多鮮乳漲到269元！會員驚呼價格又漲了
有會員在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文表示，自己已經有一段時間沒有購買科克蘭冷藏全脂鮮乳，印象中的價格還是249元，沒想到這次前往賣場採買，發現售價已經漲到269元，忍不住將商品畫面分享到社群，感嘆物價調漲速度驚人。
科克蘭全脂鮮乳產自美國，單瓶容量1.89公升，賣場以兩瓶一組販售。由於容量大，不少家庭長期將其列為採買清單中的商品。不過，隨著價格調整，也有會員分享過往購買紀錄，指出這款鮮乳早期一組約189元，後來陸續漲至219元、249元，如今再升至269元，讓長期購買的消費者相當有感。
好市多鮮奶半年漲幅約8%！歷史價格曝光
根據商品資訊網站「今購百科」的歷史價格紀錄，這款鮮乳今年4月底售價為249元，9月下旬調整至257元，10月初則再度調漲至269元。
若以249元作為基準計算，目前一組價格增加20元，近半年漲幅約8%。對於經常購買的會員而言，短時間內接連調漲，確實增加日常採買支出。
面對價格上漲，會員看法不一。有消費者認為，台灣乳品價格本來就不低，如今進口鮮乳也持續漲價，勢必增加家庭生活開銷；但也有會員認為，考量每組總容量及市面其他品牌的價格，目前仍具有一定的競爭力。
此外，也有熟悉這款商品的常客指出，科克蘭鮮乳過去曾因匯率、運費等因素，價格一度來到289元，之後才回落至200多元。因此，近期調漲至269元雖然讓人無奈，但並非歷史最高價。
部分會員也替價格調整緩頰，表示「跟外面的國產鮮乳相比，還是便宜很多」、「這種份量只漲20元，已經很對得起通膨了」。面對持續變動的商品價格，消費者也只能依照自身需求與預算，評估是否繼續購買。
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有會員在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文表示，自己已經有一段時間沒有購買科克蘭冷藏全脂鮮乳，印象中的價格還是249元，沒想到這次前往賣場採買，發現售價已經漲到269元，忍不住將商品畫面分享到社群，感嘆物價調漲速度驚人。
科克蘭全脂鮮乳產自美國，單瓶容量1.89公升，賣場以兩瓶一組販售。由於容量大，不少家庭長期將其列為採買清單中的商品。不過，隨著價格調整，也有會員分享過往購買紀錄，指出這款鮮乳早期一組約189元，後來陸續漲至219元、249元，如今再升至269元，讓長期購買的消費者相當有感。
根據商品資訊網站「今購百科」的歷史價格紀錄，這款鮮乳今年4月底售價為249元，9月下旬調整至257元，10月初則再度調漲至269元。
若以249元作為基準計算，目前一組價格增加20元，近半年漲幅約8%。對於經常購買的會員而言，短時間內接連調漲，確實增加日常採買支出。
面對價格上漲，會員看法不一。有消費者認為，台灣乳品價格本來就不低，如今進口鮮乳也持續漲價，勢必增加家庭生活開銷；但也有會員認為，考量每組總容量及市面其他品牌的價格，目前仍具有一定的競爭力。
此外，也有熟悉這款商品的常客指出，科克蘭鮮乳過去曾因匯率、運費等因素，價格一度來到289元，之後才回落至200多元。因此，近期調漲至269元雖然讓人無奈，但並非歷史最高價。
部分會員也替價格調整緩頰，表示「跟外面的國產鮮乳相比，還是便宜很多」、「這種份量只漲20元，已經很對得起通膨了」。面對持續變動的商品價格，消費者也只能依照自身需求與預算，評估是否繼續購買。