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▲沈伯洋晚間赴士林夜市掃街，大批支持者到場。（圖／記者陳佩君攝，2026.10.14）

▲沈伯洋晚間赴士林夜市掃街。（圖／記者陳佩君攝，2026.10.14）

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨在台北大學論壇中，質疑北市府提出的「台北AI園區」、「首都科技廊帶」，稱這不是商圈，「商圈才需要土地、要連結」，並表示，「AI軟體層沒有什麼需要串，基本上幾個公司之間要開會，坐捷運或視訊也都OK」，蔣萬安競選辦公室發言人楊沛緰則批評，沈伯洋把科技廊帶當成人潮商圈，把產業串聯當成開會聯絡，「不懂AI產業發展，應該先做功課」。對此，沈伯洋今（14）晚回擊，科技廊帶最主要是需要人才串聯，而非單純土地串聯。沈伯洋原定6時30分赴士林夜市掃街，不過，受到塞車影響，晚間近7時才抵達，雖然是平日，但數百名支持者早早便抵達現場守候，排隊合照隊伍也大排長龍，時不時高喊「你的市長沈伯洋」、「沈伯洋凍蒜」等語，氣勢高昂。對於蔣萬安競辦沈伯洋不懂AI產業發展一事，沈伯洋回應，他們顯然對「科技廊帶」沒有深入研究，科技廊帶最主要是需要人才的串聯，而不是單純土地串聯，因此，他才一直告訴他們，人才的培育機制。沈伯洋提到，對方一直在講內科、南軟，以及他們要的松機、北士科，這幾個地方的串聯，但這幾個地區串聯機制，沒有人才串聯機制，那是招商最重要的條件。沈伯洋說，他在提醒他們這一點，也不認為這是什麼錯誤的事，但他在提醒對方說，他們講的「廊帶」定義可能其實有點問題，「這就是善意的提醒，若沒有那麼注重，我覺得也沒有關係，我們該盡的責任還是要盡」。另外，TVBS與三立電視將舉辦台北市長參選人辯論會，明將進行第二場辯論協商，媒體詢問，是否派更有決定權代表出席協商。沈伯洋回應，上次是執行長去，執行長權力很大，不是不能做決定，是對方不回答問題，一直專注在到底誰能做決定的人能不能夠出席，這是假命題。沈伯洋提到，他們從8月等到現在，一直都是等待的一方，而對方想要怎麼辯論、想要怎麼做，他們都配合；至於明天是否派人出席辯論協商，沈笑稱，「當然！不去的話要怎麼繼續下去？」