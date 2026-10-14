我是廣告 請繼續往下閱讀

針對台灣女足球員工會提出的亞運後勤支援、費用支付及後續備戰訴求，中華民國足球協會今（14）日表示，亞運期間除運動部核定的4名隊職員及代表團統一派任的一名防護員外，協會另增派情蒐分析教練、球隊管理、防護員及助理教練，提供技術與後勤支援。相關費用支付、心理支援及培訓計畫也持續推進，以協助女足國家隊迎接世界盃跨洲附加賽。中華足協指出，足協重視工會彙整的選手意見，也感謝球員、教練及第一線後勤人員在亞運期間的投入。選手對專業人力、身心支援與行政作業的回饋，將作為協會檢討後續訓練及參賽安排的重要依據。為因應國際賽事的訓練、情蒐及恢復需求，張璨理事長於賽前整合資源，在核定配置之外增派情蒐分析教練、球隊管理、防護員及助理教練，協助教練團與選手完成各項備戰及後勤工作。其中，第二位防護員實際留在當地支援至9月22日，但因亞運核定的防護員名額僅有一位，增派防護員未取得相應賽會工作證，無法進入場邊提供即時治療與協助。中華足協說明，亞運工作證分配方式由運動部決定，額外增派人員的服務範圍仍受賽會資格與場域規範限制。協會理解，選手需要的不僅是增加人力，也包括在訓練及比賽現場取得即時支援，因此將持續與相關單位協調，檢討專業人力配置、工作證資格與實際服務需求，完善後續參賽支援。有關費用支付，中華足協已於9月11日將7至8月人事費用全數付清，並提供相關明細。交通費因涉及車票等憑證核對及核銷作業，尚待完成相關程序，協會將儘速辦理核銷與匯款。針對工會另提及的其他期間及費用項目，仍須逐項核對確認。協會將釐清各筆款項的支付情形，協助選手及隊職員核對，清楚說明尚待處理事項。在心理支援方面，代表隊培訓期間已與國訓中心心理治療師密切合作，安排相關課程，並提供聯絡資訊，讓選手有需要時能進一步尋求協助。中華足協理解，培訓期間的心理支援與賽會期間的隨隊服務各有不同需求，將持續尋求進一步合作，評估如何強化訓練、賽前及賽中的心理支持，回應選手在高強度國際賽事中的身心需求。在世界盃跨洲附加賽備戰方面，中華足協早於8月即依國訓中心要求，提送「世界盃附加賽暨奧運培訓計畫」，規劃代表隊後續訓練與參賽所需支援，並持續協調相關資源與執行安排。10月2日收到國際足球總會（FIFA）來函，確認附加賽將於摩洛哥舉辦後，中華足協也已積極安排相關移地訓練計畫，規劃球隊提早適應當地氣候、場地及生活環境，並爭取充分的訓練與後勤資源，協助選手做好賽事準備。中華足協將持續與運動部及國訓中心協調培訓計畫審查及資源銜接，選手的實際感受與需求，是完善國家隊支援的重要依據。協會將持續與球員、教練團及工會溝通，在既有規範下主動整合資源、增補支援並改善執行，推進移地訓練與參賽安排，讓代表隊能在穩定的支援下專注備戰。