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日本退稅新制將於11月上路，許多準備赴日旅遊民眾擔心流程將造成機場大量排隊人潮，日本退稅新制要做什麼準備？旅日達人林氏璧建議先申請信用卡，並分析原因。林氏璧表示，還是有很多人對於11月上路的日本退稅新制憂心忡忡。有些人緊張到想先上退稅公司的網站註冊等等的。但如果要他給建議，「如果你還沒有信用卡，至少申請一張吧！」為何建議先辦信用卡？林氏璧提到，主要是因為退款方式。基本上可能有退現金，銀行帳戶，信用卡這些選擇，對台灣朋友來說，最常見且可能唯一的方式是信用卡。退日幣現金會遇到什麼問題？林氏璧指出，目前得到的資訊，在管制區內很多機場退現金機台大概就是5~6台，收的手續費大概是1%。他相信有些人會執著於退現金，這裡大概肯定會大排長龍。如果你不想在機場退現金的機器前大排長龍，趕快準備一張信用卡，且不一定每間退稅公司都能退現金，這點還須確認。他以JP Refund退稅公司為例，目前已知3COINS，思夢樂和這間公司合作，這間的退稅申請期限是購買日起200天內。跨國匯款退稅有何細節需注意？林氏璧表示，目前雖然有銀行匯款這個選項，但台幣是不能選的。且跨國匯款回台灣可能是最不划算的，網頁上是建議大筆退款，大概建議購買額在20萬~50萬日幣以上（稅金可能是2~5萬日幣以上）才採取這款方式。換匯的匯率會採取MID-MARKET RATE（市場中間匯率），為銀行所使用的全球買入價與賣出價之間的中價，沒有添加任何額外的加成費用。但他覺得應該還會有銀行的匯款手續費信用卡退稅方面，JP Refund目前只能退到VISA或Master，11月之後據稱可以退到JCB和美國運通。換匯的匯率會採取PROVIDER RATE，其中包含了加成費用（Markup）。這表示發卡機構在匯率中加入了利潤，因此會減少最終換算後實際能收到的退款金額。這裡進去還可以選擇要退回日幣或是台幣，他猜測如果以日幣退回雙幣卡，應該手續費會最低。但這裡也還需要釐清。他強調，11月之後去日本，如果堅持想退稅的朋友，若你還沒有信用卡，趕快去辦一張！VISA，Master，JCB都可以。如果本來就有日幣帳戶，可以考慮辦一張那間銀行的雙幣卡。若打定主意想放棄退稅了，10%就是送給日本政府了，那更應該善用高回饋的信用卡，多少補一些回來。