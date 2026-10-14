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來台近20年印度老闆創立！印度料理融入蔬食理念

▲台北人氣蔬食餐廳三個傻瓜今（14）日發布公告，表示因內部營業環境不可抗拒因素，將於11月30日結束營業。（圖／翻攝三個傻瓜臉書）

全盛時期曾有多間分店！南京店累積破千好評

▲三個傻瓜將傳統印度美食調整為不含五辛的蔬食料理，打造兼具特色與風味的餐點。從印度街頭小吃芒果酸子酥球、印度薄餅。（圖／翻攝三個傻瓜臉書）

歇業消息引發不捨！饕客嘆：又少一家蔬食好店

台北人氣蔬食餐廳「三個傻瓜印度蔬食」傳出歇業消息！位於長春路、龍江路口的南京店今（14）日發布公告，表示因內部營業環境不可抗拒因素，將於11月30日結束營業。消息曝光後，不少饕客感到不捨，直呼「最愛的印度料理餐廳要沒了」，感嘆又少了一家喜愛的蔬食好店。「三個傻瓜印度蔬食」由來自印度新德里的Andy創立，定居台灣20多年的他已經是台灣女婿，希望透過美味的印度料理推廣素食理念，將傳統印度美食調整為不含五辛的蔬食料理，打造兼具特色與風味的餐點。從印度街頭小吃芒果酸子酥球、印度薄餅，到印度傳統特色料理，都能在店內品嚐。三個傻瓜餐廳開業約10年，且店內還有印度歷史最佳電影「三個傻瓜」的海報。店內提供炭烤茄子、南瓜椰奶等多種口味的咖哩，還有蔬菜烤串、咖哩餃、印度脆餅等餐點，吸引不少印度料理愛好者與蔬食族群前往。「三個傻瓜印度蔬食」曾是台北唯一一家印度素食料理，全盛時期曾在公館、南京及信義ATT等地設有分店，近年則逐漸縮減營業據點，目前僅剩南京店持續營業。該店在Google地圖上累積超過4600則評論，平均評分達4.7顆星，也吸引不少外國顧客專程前往。不過，業者今日正式宣布，南京店將於11月30日結束營業，為這段經營約10年的餐飲旅程畫下句點。對於又一間餐廳即將熄燈，不少喜愛印度料理的饕客紛紛留言表示可惜，有人直呼「好可惜啊」、「又少了素食印度咖哩可吃了」，也有網友稱讚「3傻的印度咖喱，應該是素的做得最好的品牌」，但也提到一餐咖哩、烤餅與飯的價格超過400元，對部分消費者而言負擔不小。隨著南京店預計於11月30日結束營業，喜愛這家印度蔬食餐廳的顧客，若想再品嚐熟悉的咖哩與印度特色料理，也得把握最後一個多月的時間造訪了。