陳曉東和梁詠琪都在1995年從香港演藝圈出道，為90年代中後期極具代表性的少女、少男偶像，陳曉東今（14）日在粉專分享和梁詠琪久違的同框合照，讓一票粉絲陷入回憶漩渦，大呼：「比雙胞胎還像的雙胞胎！」
難得合體好友梁詠琪 陳曉東：多久沒真正聚了
曝光的照片，梁詠琪親密搭著陳曉東的肩膀，兩人對著鏡頭露出燦爛笑容，陳曉東感性地寫下「多久沒真正聚了！30年的友誼也是一種溫柔的存在」，還不忘幫老友宣傳新專輯《溫柔的存在》及11月在紅館舉行的演唱會。
貼文一發布，大批粉絲激動留言：「好懷念以前的《初戀無限Touch》，你們兩個人還是跟以前一樣長得好像」、「好像我們回到童年！大家又聚在一起」、「長得一模一樣」、「我好像也當粉絲30年以上了」、「沒有血緣關係的雙胞胎」、「終於看到兄妹倆合體」、「永遠的友誼！」
出道時外貌相似 梁詠琪、陳曉東被封雙胞胎
陳曉東和梁詠琪因為同期入行、年齡相仿，且兩人剛出道時皆留著清新短髮、擁有水漾大眼睛，曾經被媒體與粉絲戲稱為演藝圈的「天菜雙胞胎」，1997年，梁詠琪和陳曉東共同主演愛情電影《初戀無限Touch》，在戲中飾演情侶「康家俊」與「阿塔」，隨後也合唱經典情歌〈許願〉，是許多人心中90年代最經典的銀幕金童玉女。
陳曉東IG
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曝光的照片，梁詠琪親密搭著陳曉東的肩膀，兩人對著鏡頭露出燦爛笑容，陳曉東感性地寫下「多久沒真正聚了！30年的友誼也是一種溫柔的存在」，還不忘幫老友宣傳新專輯《溫柔的存在》及11月在紅館舉行的演唱會。
貼文一發布，大批粉絲激動留言：「好懷念以前的《初戀無限Touch》，你們兩個人還是跟以前一樣長得好像」、「好像我們回到童年！大家又聚在一起」、「長得一模一樣」、「我好像也當粉絲30年以上了」、「沒有血緣關係的雙胞胎」、「終於看到兄妹倆合體」、「永遠的友誼！」
陳曉東和梁詠琪因為同期入行、年齡相仿，且兩人剛出道時皆留著清新短髮、擁有水漾大眼睛，曾經被媒體與粉絲戲稱為演藝圈的「天菜雙胞胎」，1997年，梁詠琪和陳曉東共同主演愛情電影《初戀無限Touch》，在戲中飾演情侶「康家俊」與「阿塔」，隨後也合唱經典情歌〈許願〉，是許多人心中90年代最經典的銀幕金童玉女。
陳曉東IG