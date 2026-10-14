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▲沈伯洋晚間赴士林夜市掃街，雖然一陣大雨，仍澆不熄支持者支持。（圖／記者葉政勳攝，2026.10.14）

▲鐵桿支持者早早到場守候沈伯洋。（圖／記者葉政勳攝，2026.10.14）

▲沈伯洋赴夜市掃街，民眾塞爆士林入口，宛如追星。（圖／記者葉政勳攝，2026.10.14）

▲民眾在夜市裡等候沈伯洋。（圖／記者葉政勳攝，2026.10.14）

▲民眾與沈伯洋合影。（圖／記者葉政勳攝，2026.10.14）

▲志工呼籲，支持者分成兩排，不要阻擋動線。（圖／記者葉政勳攝，2026.10.14）

民進黨台北市長參選人沈伯洋今（14）晚來到士林夜市掃街，而這也是夜市掃街壓軸場，吸引大批「洋流」早早支持守候。據觀察，沈伯洋支持者「黏著度」極高，有一路相隨的熟面孔，更有大批民眾揮舞著有「沈伯洋」簽名的旗幟，展現出驚人的「鐵粉」重複動員力。沈伯洋原定6時30分赴士林夜市掃街，不過，受到塞車影響，晚間近7時才抵達，雖然是平日，但數百名支持者早早便抵達現場守候，排隊合照隊伍也大排長龍，時不時高喊「你的市長沈伯洋」、「沈伯洋凍蒜」等語，氣勢高昂。沈伯洋抵達現場受訪，突然下起一陣大雨，不過仍澆不熄支持者的熱情。對於支持者關心身體狀況，沈伯洋笑稱，總幹事吳思瑤一直逼他要減少一些行程，但只剩40幾天了，他們是挑戰者，無論如何還是要加緊腳步，他也不覺得累，昨天影片看起來很累，「一定是攝影角度的問題，因為我不覺得很累，精神超好的」。沈伯洋說，可能那時候太陽比較大、腰那時有點痠、手剛好被劃到，那十幾秒看起來比較累，大家不用擔心，他現在精神超好。他也說，每次回到家看到女兒還醒著，會給他很大的力量，回去也都跟老婆聊天，這個時光很重要。對於是否為最終場夜市掃街？沈伯洋坦言，現在行程都走不完，理論上這會是最後一場夜市，但有一些規模比較小、可能還沒打到招呼，會再用一些方式補足，「但是大型夜市掃街的話，這應該是最後一場」。據現場觀察，人潮一度外溢至周邊公園與幹道，其支持者「黏著度」極高，不少人都舉著「洋流」海報，以及揮舞著「沈伯洋」簽名旗幟，現場年輕支持者比例高，甚至有高中生前來相挺。走進夜市後，志工頻頻呼籲前來的支持者分為兩排，不要阻擋動線以及開出通道讓沈伯洋進入店家互動；此外，除了維持秩序、維持動向外，志工也不斷高喊「把洋流變成錢潮！」「支持在地商家」等語，呼籲支持者消費、促進商圈經濟。