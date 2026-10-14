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效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）西雅圖水手隊小聯盟體系的台美混血球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），今年代表中華隊參加WBC世界棒球經典賽，對韓國隊敲出關鍵逆轉全壘打，成為家喻戶曉的「混血球星。」費爾柴德的經紀公司在GSI Agency正式宣布，費爾柴德將於11月訪台。據了解，費仔預計11月1日抵台，期間將舉辦訓練營，後續將陸續公布其他對外公開活動。現年30歲的費爾柴德，今年3月代表台灣參與世界棒球經典賽，在對韓國一戰敲出驚天逆轉2分砲，成為中華隊隊史在經典賽首度擊退韓國隊的大功臣。雖然中華隊最終無緣8強，但費爾柴德在預賽對捷克、韓國開轟，已經成為家喻戶曉的「混血球星」。今年費爾柴德從守護者隊展開球季，季中遭到DFA，後續加盟水手隊，本季在大聯盟留下3安、1打點、2盜壘、打擊率1成58的成績。費爾柴德季初就曾表示，11月將再度來台，並希望帶著母親回家鄉，親身感受台灣的人文風情與球迷的熱情。如今費爾柴德來台計畫也敲定，經紀公司在社群上以「TAIWAN VISIT • NOVEMBER 2026」為題，正式宣布費爾柴德訪台消息，並寫下，「還記得那支熱血沸騰的全壘打嗎？一棒逆轉戰局，帶給全台灣球迷的震撼與感動至今依然歷歷在目。你們準備好迎接STU的降臨了嗎？」據了解，費仔預計11月1日抵達台灣，訪台期間將舉辦訓練營活動，也規劃其他對外公開行程，相關細節仍待經紀公司正式公布。