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美股周三（14日）早盤主要指數漲跌互見，科技股仍維持頹勢，費城半導體指數下跌300點。稍早美國勞工統計局14日公布，9月消費者物價指數（CPI）月增0.6%，年增3.7%，高於市場預期。美股主要指數14日早盤，截止至台灣時間晚間10時，道瓊工業指數小漲36點；那斯達克指數下跌192點，跌幅0.72%；標普500指數小跌45點，跌幅0.58%；費城半導體指數大跌300點，跌幅2.45%。個股部分，台積電ADR與輝達持續下挫1%至2%，記憶體族群包含美光、SK海力士ADR與SanDisk同樣下跌2%至3%；光通訊三雄Lumentum、Coherent、祥茂光電跌幅更為劇烈，下挫3%至5%之間。台指期夜盤在美股開盤後下殺，下跌超過300點。美國勞工統計局14日公布，9月消費者物價指數（CPI）月增0.6%，年增3.7%；市場預估為月增0.6%、年增3.6%。剔除波動較大糧食和能源價格的核心CPI，月增0.3%、年增2.6%，市場估計為月增0.2%、年增2.5%，雙雙高於預期。