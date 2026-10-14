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日本職棒（NPB）高潮系列賽（Climax Series）決勝輪今（14）日正式點燃戰火，太平洋聯盟由福岡軟銀鷹隊迎戰北海道日本火腿鬥士隊。軟銀隊此役前3局落後2分，4局下靠著對方致勝失誤單局攻下5分逆轉戰局，終場就以6：4擊退火腿隊，在系列賽取得3勝0敗的優勢。中央聯盟阪神虎隊與橫濱DeNA海灣之星隊之戰，橫濱隊靠著首局宮崎敏郎的適時安打加上投手群聯手壓制對手打線，終場就以2：0完封阪神隊，系列賽形成1勝1敗。手握2場「保送勝」的軟銀隊，今日在主場迎戰CS首輪勝出的火腿隊。軟銀隊開賽就先發制人，牧原大成把握兩出局後的得點圈機會，從山崎福也擊出適時安打，助隊先馳得點，取得1：0領先。火腿隊則在2局上展開反擊，先靠著軟銀隊失誤追平比分，3局上再靠著串聯安打攻下2分超前戰局，取得3：1領先，也把軟銀隊先發投手莫內羅（Livan Moinelo）打退場。不過火腿隊的領先並未維持太久，軟銀隊在4局下吹起反攻號角，靠安打和2次保送攻佔滿壘，柳町達擊出一壘滾地球，但柴田獅子發生失誤送給軟銀隊1分，隨後庄子雄大再敲安將比數扳平成3：3。此役最關鍵的Play出現，正木智也敲出左外野飛球，但左外野手郡司裕也發生接球失誤，讓軟銀一舉超前比數，周東佑京在傷口上灑鹽補上高飛犧牲打，軟銀隊取得6：3領先。軟銀隊牛棚後續僅因郡司裕也的陽春砲失掉1分，最後以6：4擊退火腿隊，系列賽取得3勝0敗的優勢。雙方明日將進行G2，軟銀隊推出上澤直之，火腿隊則是北山亘基。至於中央聯盟CS決勝輪由手握1場「保送勝」的阪神隊，在主場迎戰CS首輪勝出的橫濱隊。橫濱全場雖僅敲3安，但首局靠宮崎敏郎適時安打先馳得點，6局上佐野恵太補上陽春砲追加保險分。最終橫濱隊靠著先發投手平良拳太郎5.2局無失分加上牛棚合力守成，終場以2：0完封阪神隊，系列賽1：1扳平戰局。雙方明日G2分別推出高橋遙人與尾形崇斗。