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10月15日NBA熱身賽完整賽程表

對戰組合（客隊VS主隊） 台灣時間 對戰焦點與觀戰重點 布魯克林籃網VS邁阿密熱火 上午07:30 熱火讓7.5分

籃網開季熱身賽保持全勝；熱火主場近戰狀態佳，重點考察陣容深度與輪替效率。 夏洛特黃蜂VS波士頓塞爾提克 上午07:30 綠衫軍讓6.5分

衛冕軍綠衫軍主場亮相，觀察主力上場時間與板凳新人的外線攻防火力。 鳳凰城太陽VS聖安東尼奧馬刺 上午08:00 馬刺讓9.5分

馬刺尋求熱身賽首勝；太陽客場進行新體系磨合，受讓分空間較大。 紐奧良鵜鶘VS達拉斯獨行俠 上午08:00 獨行俠讓1.5分

全美直播賽事，兩隊盤口極度拉鋸，聚焦雙方後場核心發揮與進攻節奏掌控。 芝加哥公牛VS密爾瓦基公鹿 上午08:00 公牛讓1.5分

中西區勁敵對決，公鹿主場練兵磨合，公牛客場讓分略佔上風。 底特律活塞VS明尼蘇達灰狼 上午08:00 灰狼讓1.5分

灰狼近況優異，活塞青年軍作客挑戰強悍的西區前線防守體系。 丹佛金塊VS洛杉磯快艇 上午10:30 金塊讓2.5分

快艇新主場迎敵，全美直播重點壓軸戰，金塊客場些微獲盤口看好。

籃網幼齒後衛群撞牆？阿德巴約、字母哥築起禁區防線

太陽背靠背賽程考驗！交手馬刺恐大幅調整主力上場時間

約基奇視野太無解 38歲羅培茲恐成快艇最大弱點

2026-27 NBA熱身賽可以去哪裡看

NBA 2026–27賽季熱身賽火熱開打，15日將迎來多場精彩對決。首波對戰於台灣時間早上07:30點燃戰火，由熱身賽保持全勝的布魯克林籃網作客邁阿密挑戰熱火，以及波士頓塞爾提克於主場迎戰夏洛特黃蜂；隨後08:00更有包含紐奧良鵜鶘對決達拉斯獨行俠、芝加哥公牛挑戰密爾瓦基公鹿在內的四場強權大戰聯袂登場。以下《NOWNEWS》整理10月15日NBA熱身賽完整賽程、焦點對戰及台灣區轉播資訊。布魯克林籃網隊本季啟用多位年輕後衛，包括德明（Egor Demin）、特拉奧雷（Nolan Traore）以及小布朗（Mikel Brown Jr.）等潛力新星。儘管這群年輕小將展現出極佳的活力與突破能力，但隨之而來的考驗卻相當嚴峻。在即將到來的對決中，籃網年輕後衛群將直接衝擊由「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與阿德巴約（Bam Adebayo）兩位頂級防守大鎖所鎮守的禁區。經驗豐富的資深後衛或許懂得如何在頂級防守者面前尋求出路，但籃網過度依賴年輕小將切入籃下挑戰高空禁區，無疑是一大潛在隱憂，這群新星能否順利解題，將是值得關注的焦點。另一方面，鳳凰城太陽隊今晚作客挑戰聖安東尼奧馬刺隊，隨後將於台灣時間週六返回主場迎戰猶他爵士隊。面對連續出賽的客場賽程，太陽教練團極可能在此役調整主力球員的出場時間甚至安排休兵。對太陽隊而言，今晚對陣馬刺無疑是讓主力戰將獲得充分休息的絕佳時機，並將週六面對爵士隊的主場戰役視為例行賽開打前的最後總彩排。約基奇（Nikola Jokić）的球場視野與傳球視野，在面對羅培茲（Brook Lopez）沉退防守時所產生的優勢，恐怕會是本賽季最顯著的對位劣勢之一。快艇隊目前在中鋒位置上別無選擇，只能讓年屆38歲的老將羅培茲斯獨自承受約基奇帶來的巨大防守壓力。此外，金塊隊替補陣容在熱身賽期間展現出的深度與表現遠超預期，這無疑也成為這筆交易中不可忽視的關鍵影響因子。NBA官方付費串流平台，可透過手機、平板及電腦觀看季前熱身賽，實際場次依地區轉播權而定。台灣NBA轉播管道之一，熱身賽是否播出依當日節目表確認。可透過中華電信MOD、Hami Video及ELTA.tv查詢相關賽事轉播。提供賽程、即時比分、球員數據與比賽精華。