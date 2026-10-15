2026金馬電影大師課公布完整華麗講師陣容並開放報名，金馬執委會與文化部影視及流行音樂產業局合作、
和碩聯合科技贊助支持下，邀請到9位國際重量級影人， 除了先前已公布的奉俊昊、三谷幸喜、戴倫艾洛諾夫斯基、 凱爾巴爾達，還有多位奧斯卡金獎幕後推手， 包括鬼才導演尤格藍西莫長期合作的《可憐的東西》製片人艾德蓋尼 、奧斯卡最佳影片《寄生上流》聲音指導崔太永與剪輯指導梁進模、 備受是枝裕和倚重的藝術指導三松桂子， 以及催生金球獎最佳外語片《夢想之地》的王牌經紀人周瑋。
獨具慧眼的愛爾蘭製片人艾德蓋尼，
除了與導演藍尼亞伯漢森齊力打造《不存在的房間》、《正常人》 等作品，亦和希臘鬼才導演尤格藍西莫長期合作， 創下三十項奧斯卡提名、十三度入選坎城及威尼斯主競賽，並以《 可憐的東西》勇奪金獅獎的驚人紀錄。 他將分享與大膽獨特的創作者合作經歷， 揭開歐洲獨立製作推向全球影壇之道。
奉俊昊御用聲音指導崔太永堪稱韓國電影聲音教父，
經手作品超過三百部，曾十七度提名大鐘獎， 贏得三座最佳音效獎項，不僅以《寄生上流》 榮獲美國電影音效剪輯協會金膠捲獎，更憑《屍戰朝鮮》、《 魷魚遊戲》等劇集將K-sound傳送到全世界。 除了大師課開講，他也會在小班制工作坊親授聲音設計與混音， 以量身打造的電影音場，精準傳遞導演意圖和角色情感。
奧斯卡最佳影片《寄生上流》剪輯指導梁進模，
以剪輯與視效兼備的獨創技藝成為奉俊昊進軍好萊塢的強勁助力， 更操刀《屍速列車》、《地獄公使》等現象級鉅作，不僅憑《 寄生上流》成為韓國首位奧斯卡最佳剪輯提名者， 還締造非英語電影獲頒美國電影剪輯協會大獎的空前紀錄。 此次他將示範如何以精準敘事節奏激起情感共鳴， 展現扣人心弦的剪輯魅力。
坎城影展金棕櫚大獎《小偷家族》藝術指導三松桂子，
深獲是枝裕和倚重，也備受西川美和、Sabu、 宮藤官九郎等名導青睞，從《無人知曉的夏日清晨》、《海街日記》 、《小偷家族》到新銳導演早川千繪的《風葵的夏日物語》， 參與作品七度入選坎城主競賽。 她將展示如何運用自然細膩的生活質地， 讓場景映照出人物與故事靈魂。
全球娛樂經紀龍頭CAA經紀人周瑋，致力發掘亞太創作者，
兼具文學素養及國際市場戰略的她，代理影人包含《瘋狂亞洲富豪》 奧卡菲娜、《媽的多重宇宙》許瑋倫等，更簽下《夢想之地》 導演鄭李爍，促成史帝芬連加入演出， 是該片得以問世並榮登金球獎最佳外語片的關鍵推手。 她將以經紀人的專業視角， 剖析如何推動創作者與作品成功耀眼世界舞台。
2026「金馬電影大師課」與「金馬電影工作坊」系列課程將於1
1月14日至21日期間在臺北文創大樓文創會所、 台北信義威秀影城、眶框外音像製作所舉行，歡迎電影工作者、 影視從業人員、影視科系學生報名參加，10月14日下午一點起將 於官網活動頁面開放報名。
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奉俊昊御用聲音指導崔太永堪稱韓國電影聲音教父，
坎城影展金棕櫚大獎《小偷家族》藝術指導三松桂子，
2026「金馬電影大師課」與「金馬電影工作坊」系列課程將於1