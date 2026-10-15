2026金馬電影大師課公布完整華麗講師陣容並開放報名，金馬執委會與文化部影視及流行音樂產業局合作、和碩聯合科技贊助支持下，邀請到9位國際重量級影人，除了先前已公布的奉俊昊三谷幸喜、戴倫艾洛諾夫斯基、凱爾巴爾達，還有多位奧斯卡金獎幕後推手，包括鬼才導演尤格藍西莫長期合作的《可憐的東西》製片人艾德蓋尼、奧斯卡最佳影片《寄生上流》聲音指導崔太永與剪輯指導梁進模備受是枝裕和倚重的藝術指導三松桂子以及催生金球獎最佳外語片《夢想之地》的王牌經紀人周瑋

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▲艾德蓋尼。（圖／台北金馬影展執行委員會）
▲艾德蓋尼。（圖／台北金馬影展執行委員會）
獨具慧眼的愛爾蘭製片人艾德蓋尼除了與導演藍尼亞伯漢森齊力打造《不存在的房間》、《正常人》等作品，亦和希臘鬼才導演尤格藍西莫長期合作，創下三十項奧斯卡提名、十三度入選坎城及威尼斯主競賽，並以《可憐的東西》勇奪金獅獎的驚人紀錄。他將分享與大膽獨特的創作者合作經歷，揭開歐洲獨立製作推向全球影壇之道。

奉俊昊御用聲音指導崔太永堪稱韓國電影聲音教父，經手作品超過三百部，曾十七度提名大鐘獎，贏得三座最佳音效獎項，不僅以《寄生上流》榮獲美國電影音效剪輯協會金膠捲獎，更憑《屍戰朝鮮》、《魷魚遊戲》等劇集將K-sound傳送到全世界。除了大師課開講，他也會在小班制工作坊親授聲音設計與混音，以量身打造的電影音場，精準傳遞導演意圖和角色情感。

▲梁進模是《寄生上流》的剪輯指導。（圖／台北金馬影展執行委員會）
▲梁進模是《寄生上流》的剪輯指導。（圖／台北金馬影展執行委員會）
奧斯卡最佳影片《寄生上流》剪輯指導梁進模以剪輯與視效兼備的獨創技藝成為奉俊昊進軍好萊塢的強勁助力，更操刀《屍速列車》、《地獄公使》等現象級鉅作，不僅憑《寄生上流》成為韓國首位奧斯卡最佳剪輯提名者，還締造非英語電影獲頒美國電影剪輯協會大獎的空前紀錄。此次他將示範如何以精準敘事節奏激起情感共鳴，展現扣人心弦的剪輯魅力。

坎城影展金棕櫚大獎《小偷家族》藝術指導三松桂子深獲是枝裕和倚重，也備受西川美和、Sabu、宮藤官九郎等名導青睞，從《無人知曉的夏日清晨》、《海街日記》、《小偷家族》到新銳導演早川千繪的《風葵的夏日物語》，參與作品七度入選坎城主競賽。她將展示如何運用自然細膩的生活質地，讓場景映照出人物與故事靈魂。

▲周瑋是全球娛樂經紀龍頭的經紀人。（圖／台北金馬影展執行委員會）
▲周瑋是全球娛樂經紀龍頭的經紀人。（圖／台北金馬影展執行委員會）
全球娛樂經紀龍頭CAA經紀人周瑋，致力發掘亞太創作者，兼具文學素養及國際市場戰略的她，代理影人包含《瘋狂亞洲富豪》奧卡菲娜、《媽的多重宇宙》許瑋倫等，更簽下《夢想之地》導演鄭李爍，促成史帝芬連加入演出，是該片得以問世並榮登金球獎最佳外語片的關鍵推手。她將以經紀人的專業視角，剖析如何推動創作者與作品成功耀眼世界舞台。

2026「金馬電影大師課」與「金馬電影工作坊」系列課程將於11月14日至21日期間在臺北文創大樓文創會所、台北信義威秀影城、眶框外音像製作所舉行，歡迎電影工作者、影視從業人員、影視科系學生報名參加，10月14日下午一點起將於官網活動頁面開放報名。

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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...