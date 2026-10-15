人氣異世界動畫《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》改編手機遊戲，由紅心辣椒代理營運的3D 戰鬥 RPG《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～迴響編年史》，今（14）日開放台港澳版事前登錄，玩家能與魯迪烏斯、洛琪希、艾莉絲等熟悉角色再次展開冒險，不只能重溫動畫經典劇情，還能體驗全新原創故事。官方同步公開事前登錄獎勵，達成指定人數目標後，開服最多可領取相當於25抽的魔石、自選★5角色轉蛋券等好禮。
《無職轉生》改編3D手機遊戲！動畫經典劇情、原創故事一次玩
《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》描述一名34歲無職男子意外身亡後，轉生到充滿劍與魔法的異世界，成為少年「魯迪烏斯」，決心不再虛度人生，從零開始學習魔法、結識夥伴，展開第二次人生。作品以細膩的角色成長、冒險故事受到粉絲喜愛，動畫第三季也備受期待。
這次推出的《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～迴響編年史》，除了重現動畫中的經典篇章，也加入動畫未完整描繪的原作情節，以及遊戲專屬原創故事，讓粉絲能從不同角度重新認識魯迪烏斯與夥伴們的冒險旅程。
回合制戰鬥考驗隊伍搭配！原班聲優回歸配音
遊戲採用3D回合制戰鬥系統，玩家可以自由編成隊伍，依照角色能力、技能特性調整戰術，挑戰不同敵人。比起單純操作角色攻擊，如何安排隊伍組合、選擇技能，也將成為影響勝負的重要關鍵。
除了戰鬥玩法，遊戲也加入角色交流與互動內容，玩家能透過對話進一步了解角色，體驗主線劇情之外的故事。官方也邀請動畫原班聲優回歸配音，讓玩家能再次聽見熟悉角色的聲音。
事前登錄挑戰20萬人！25抽魔石、五星自選券免費送
《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～迴響編年史》台港澳版已於今（14）日開放事前登錄，官方設定20萬人次目標，隨著登錄人數達到指定門檻，將逐步解鎖獎勵，包括相當於25次召喚的魔石、「開服衝刺！自選★5轉蛋券」，以及★4角色「［尋人之旅］洛琪希」、「［A級冒險者］艾莉絲」。
上述獎勵將於達成對應事前登錄目標後，在遊戲正式上市時發放。目前官方尚未公布台港澳版確切上市日期，有興趣的玩家可先參加事前登錄，等待後續開服消息。
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《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》描述一名34歲無職男子意外身亡後，轉生到充滿劍與魔法的異世界，成為少年「魯迪烏斯」，決心不再虛度人生，從零開始學習魔法、結識夥伴，展開第二次人生。作品以細膩的角色成長、冒險故事受到粉絲喜愛，動畫第三季也備受期待。
這次推出的《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～迴響編年史》，除了重現動畫中的經典篇章，也加入動畫未完整描繪的原作情節，以及遊戲專屬原創故事，讓粉絲能從不同角度重新認識魯迪烏斯與夥伴們的冒險旅程。
遊戲採用3D回合制戰鬥系統，玩家可以自由編成隊伍，依照角色能力、技能特性調整戰術，挑戰不同敵人。比起單純操作角色攻擊，如何安排隊伍組合、選擇技能，也將成為影響勝負的重要關鍵。
除了戰鬥玩法，遊戲也加入角色交流與互動內容，玩家能透過對話進一步了解角色，體驗主線劇情之外的故事。官方也邀請動畫原班聲優回歸配音，讓玩家能再次聽見熟悉角色的聲音。
《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～迴響編年史》台港澳版已於今（14）日開放事前登錄，官方設定20萬人次目標，隨著登錄人數達到指定門檻，將逐步解鎖獎勵，包括相當於25次召喚的魔石、「開服衝刺！自選★5轉蛋券」，以及★4角色「［尋人之旅］洛琪希」、「［A級冒險者］艾莉絲」。
上述獎勵將於達成對應事前登錄目標後，在遊戲正式上市時發放。目前官方尚未公布台港澳版確切上市日期，有興趣的玩家可先參加事前登錄，等待後續開服消息。