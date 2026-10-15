35歲短今集173公分身高，34E、25、35傲人三圍於一身，效力中信兄弟啦啦隊PS女孩10年，受封「中職啦啦隊小巨人」，近年憑著沒有偶包、人來瘋性格活躍各大綜藝節目，她日前透露去駕訓班上課，但最終沒有考到駕照，誓言「我不會輕易放棄的」。
考駕照壓力大鬼剃頭 短今：我不會放棄
短今在IG發文表示，透過主持的節目《人生無限好公司》考汽車駕照，但最終還是沒能順利考過，更分享前陣子髮型師在做造型時，很驚訝的看著她說「妳後面鬼剃頭兩塊耶」，她回說「喔對啊～我最近在考駕照壓力太大」，髮型師一聽訝異地問「什麼駕照？聯結車嗎」，她回說：「嗯...就是最一般的汽車駕照。」
隨文附上坐在教練車內練習的照片，可見短今緊繃著臉，看起來相當焦慮，「人生就是如此，當你覺得你已經拚盡全力，可能結果並非你預期」，她還引用前輩沈玉琳說過的話「人生要有裂縫，光才照得進來」，自信地說：「所以我不會輕易放棄的！我會利用時間再去上課練習，我一定要考到駕照！」
短今再度現身駕訓班 粉絲湧入加油打氣
果然，短今昨（14）日又分享人在新北市某私立駕訓班的自拍照，寫下「永不放棄」，網友紛紛湧入留言打氣，「考到駕照是一回事，正式上路開車又是一回事，短今加油」、「短今辛苦了～下次一定能成功」、「加油！開車真的不難」、「短今妳已經很努力了，慢慢來，妳只是再需要多一點點時間來完成這個目標！」
短今IG
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短今在IG發文表示，透過主持的節目《人生無限好公司》考汽車駕照，但最終還是沒能順利考過，更分享前陣子髮型師在做造型時，很驚訝的看著她說「妳後面鬼剃頭兩塊耶」，她回說「喔對啊～我最近在考駕照壓力太大」，髮型師一聽訝異地問「什麼駕照？聯結車嗎」，她回說：「嗯...就是最一般的汽車駕照。」
隨文附上坐在教練車內練習的照片，可見短今緊繃著臉，看起來相當焦慮，「人生就是如此，當你覺得你已經拚盡全力，可能結果並非你預期」，她還引用前輩沈玉琳說過的話「人生要有裂縫，光才照得進來」，自信地說：「所以我不會輕易放棄的！我會利用時間再去上課練習，我一定要考到駕照！」
果然，短今昨（14）日又分享人在新北市某私立駕訓班的自拍照，寫下「永不放棄」，網友紛紛湧入留言打氣，「考到駕照是一回事，正式上路開車又是一回事，短今加油」、「短今辛苦了～下次一定能成功」、「加油！開車真的不難」、「短今妳已經很努力了，慢慢來，妳只是再需要多一點點時間來完成這個目標！」