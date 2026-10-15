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「杭州限狗令白天遛狗罰款」近日在中國微博上掀起議論，中國民眾發現杭州只有晚間7時到清晨7時可遛狗，但事實上，這項規定其實已訂定30年，至今鮮為人知。在微博上有大V帳號提及這份施行已久的養犬規定，掀起激烈討論，許多人以為這是杭州當地祭出的新規定，認為這規定已過時。根據《澎湃新聞》、《大河報》報導，這項限狗令其實並非新規，其最早出自1995年審議通過、1996年施行的《杭州市限制養犬規定》；2004年修訂時，出戶時間從19時至次日6時微調為19時至次日7時，一直執行到現在。《杭州市限制養犬規定》還規定，允許攜帶小型犬在上述時間出戶，期間必須戴上狗鏈，並由成年人牽引。大型犬必須圈養，不得出戶。違反規定攜犬出戶者，由犬類主管部門暫扣犬隻，對養犬人處以200元人民幣(約970新台幣）以上1000元人民幣以下的罰款；情節嚴重者，沒收犬隻，吊銷《養犬許可證》。杭州市市容景觀發展中心工作人員則告訴中媒，《杭州市限制養犬規定》規定晚上7時到次日7時為遛狗時間，「如果被人投訴的話，第一次是口頭警告和勸導，第二次或多次被投訴之後可能會有處罰措施，柔性執法，以教育為主」。對於社群上瘋傳的「杭州限狗令新規」、「最嚴限狗令」，杭州主管部門則強調未頒布新規，杭州市市容景觀中心今年6月曾表示，杭州限時遛狗並非新規，最早源於1995年制定、1996年起施行的規定，目前執行的是2004年修訂版本，近期沒有新政策變化。至於為何杭州是全中國犬隻管理最嚴格的城市？中媒提到，背景要回溯到1990年代。當時城市家庭養犬仍屬小眾，且缺乏監控與數位化執法，取證成本極高。為保障市容環境衛生、公民人身健康安全，杭州市人大常委會1995年制定《杭州市限制養犬規定》，1996年起施行，採「嚴格控制、嚴格管理、禁限結合」原則，2004年修訂後延續至今。長期以來，這項條款更多停留在文本層面，現實中多以勸導教育為主，並未常態化落地處罰。