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▲艾敬的媽媽公開道歉，承認拖欠薪資。（圖／翻攝自微博）

「K-POP教父」李秀滿過去捧紅少女時代、Super Junior，日前宣布推出9人女團「A2O LITE」年紀最小的AIJING（盛艾敬）才13歲，不少網友看到新歌MV都說很有少女時代的影子，不過AIJING因為太過亮眼，背景也被起底，才發現原來她的雙親有長期拖欠薪資的問題，總債務高達345萬元（約台幣1550萬元），AIJING的媽媽在微博發文道歉，希望夫妻倆的事情不要影響到孩子的發展。AIJING的父母張靜、盛嘉川創立「北京索菲思教育科技有限公司」，在2年前就被員工揭露拖欠薪資，還遭到法院裁定強制執行到院清償，總債務高達345萬元（約台幣1550萬元）。然而，他們在負債累累的狀況下，還能砸重金讓女兒出國參加選秀出道，引來強烈撻伐。對於網路討論聲浪越演越烈，張靜也在昨日公開發文，承認目前正陷入嚴重困境，「未能及時兌付款項，是我必須正視並承擔的錯誤。」也對於受到損失的人員感到抱歉，目前積極協調中，也承諾會改善問題。張靜希望這次的事件不要影響到孩子在演藝圈的發展，強調「孩子與我過往經營的業務、相關糾紛沒有任何關係。再次向所有遭受損失的人致以誠摯歉意。」並表示所有責任應該由父母承擔，心疼女兒被炎上。