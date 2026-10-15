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▲詹姆士曬出檢驗報告。（圖／翻攝自IG@jamespartytw）

25歲台美混血網紅詹姆士近期確診罹患肝癌中期，因無法負擔龐大醫藥費，在女友的幫助下開了45萬台幣的募資連結，但每次達標後金額又會提升，且也不見他拿出任何診斷證明，被網友質疑假癌症真斂財。今（15）日凌晨詹姆士在IG解釋，為什麼一直沒拿出醫生證明，只是因為自己有嚴重的心理疾病，自己也無法解釋原因，但他也在影片中曬出英文版的檢查報告，並表示自己沒有去調整募款額度，是系統自己的設定。而不少人問他生病為什麼家人不幫忙，詹姆士說爸爸只給他6000元。詹姆士在影片一開始就提到，很多人質問他為什麼沒有拿出檢查報告，他表示：「我只能說...我生病了，滿嚴重的心理疾病，我只是擔心自己跟醫生的隱私，其實我也解釋不了我的病，它一直這樣。」很多人問他為什麼生病了不找家人幫忙，他說當下有告訴爸爸，但爸爸只轉了6000元給他，他無奈說連一天的病房錢都不夠付。詹姆士說，在他公布得癌症時，就有很多朋友私訊關心，但他完全沒回，反而有能量可以看網友留言或是上傳影片，「可能我覺得上傳他們（朋友們）全都看得到，我也不知道。」接著他強調自己從沒改過募款金額，是系統自動調整的。詹姆士又提到，這是他第一次面對網路上的攻擊，在台灣也沒有家人可以照顧他，讓他感到很慌張，「身為一個有憂鬱症的人，對自己沒自信的人，求助這件事情，讓我極為可恥跟有罪惡感的，所以連求助都很困難了。」接著他曬出英文版的檢查報告，並表示下一步會回診，繼續跟醫生討論後續治療方式，不少粉絲都留言希望他好好加油，盡快康復。