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美國勞工統計局14日公布，9月消費者物價指數（CPI）月增0.6%，年增3.7%，高於市場預期，市場對聯準會（Fed）升息的預期升溫，加上AI相關股票拋售潮影響，美股主要指數週三全面收黑，那斯達克指數、費城半導體指數雙雙下跌逾500點。綜合《CNBC》等外媒報導，美國最新CPI數據再度引發通膨擔憂，而且這份報告發布之際，美國國內油價依然高企，消費者必須支付更多費用，儘管美國總統川普（Donald Trump）上週宣布將暫時放寬對俄羅斯柴油出口的限制，但分析師認為，這項協議對於降低卡車司機、農民的燃油成本，作用其實不大。Osaic首席市場策略師布蘭卡托（Philip Blancato）認為，這使得聯準會12月份的動向更加重要，考慮到油價上漲的影響，他預計美國明年的核心CPI不排除會達到3%。14日收盤，美股道瓊工業指數下跌48.62點或0.09%，收報51621.48點；標普500指數下跌86.51點或1.11%，收7718.94點；科技股為主的那斯達克指數重挫511.51點或1.88%，收26692.87點；費城半導體指數亦重挫524.41點或4.30%，收11684.38點。除了對通膨的擔憂，投資人還擔心美股「七巨頭」以外的其他科技公司，是否為了推動AI發展而過度舉債。AI雲端運算服務商CoreWeave大跌15.86%，每股低至65.78美元；戴爾科技（Dell）股價亦下滑11.27%，拖累了其他與資料中心設備有關的企業股價，因為市場越來越憂心，企業在AI方面的支出，不足以彌補部署AI的成本。