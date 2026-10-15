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影視串流龍頭「網飛」（Netflix）將在全球範圍裁減6%的員工，涉及約1000個職位，主要涉及產品、技術、人力資源和法律部門。儘管該公司下週二就要公布最新財報，但此前已有警告指出，該公司成長速度「未達預期」。根據美國財經外媒《CNBC》報導，Netflix聯合執行長薩蘭多斯 (Ted Sarandos)上個月才在彭博（Bloomberg Live）主辦的高階年度盛會「Bloomberg Screentime conference」坦言，公司的成長速度並未達到他的預期。薩蘭多斯與另一位聯合執行長彼得斯（Greg Peters）在寫給員工的郵件中表示，Netflix的業務表現強勁、有所增長，仍有望實現全年預測目標，但為了實現目標，必須在人員和資源的優先分配上，保持嚴謹態度。這意味著該公司需要在整個業務範圍內，做出有「針對性」的選擇，以便能夠繼續為會員、合作夥伴、員工和投資人提供優質服務。分析指出，近幾個月來，Netflix面臨著一個悖論：持續獲利，仍然是串流媒體領域的最大宗，但其觀看時間卻停滯不前；新用戶成長的主要驅動力，是來自於打擊共享帳號、推出更便宜的廣告支援方案。報導提到，近年Netflix的內容日益多元化，還拓展至體育賽事直播、紀錄片、電子遊戲等領域，希望爭取更多用戶，但同時它又缺少像《怪奇物語》、《魷魚遊戲》那樣、能引發熱議的熱門劇集作品，而這些劇集先前都曾大力推動該公司的用戶、收視率增長。