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▲一名網友突發文宣布結束對賈靜雯工作的一切協助，結束26年的情誼。（圖／翻攝自Threads）

女星賈靜雯在去年結束和原本經紀人的合作後，攜手蕭敬騰及老婆Summer（林有慧）的公司「喜鵲娛樂」，不料她昨（14）日剛出席完「愛‧從1開始－一塊聽見愛的聲波」公益記者會，下午突被一名網友在Threads發文宣布暫停提供一切（全球）相關事務協助與幫助，「26年情誼到此結束。」突然的切割引發外界熱議。而對此，賈靜雯經紀人親揭曉該網友身分，表示對方是粉絲，並非工作人員。賈靜雯昨日結束活動後，一名網友突在Threads發文切割，「公告：本人於2026年9月29日15：00起，暫停提供對賈靜雯女士一切（全球）相關事務協助與幫助，26年情誼到此結束。」火速引發熱議。而據《壹蘋新聞網》報導，經紀人透露該網友身分，表示對方是粉絲，不是工作人員，相關發言純屬個人行為，並強調與賈靜雯跟團隊沒有關係，該貼文目前也已經刪除。近期賈靜雯在馬來西亞拍電影，她也在昨日活動中透露家中大小事多由老公修杰楷負責，表示修杰楷與孩子之間早已建立一套非常好的生活節奏，自己有時候結束工作回家，反而擔心會破壞他們原本的默契。被問到自己是否也有「接住」修杰楷的情緒，賈靜雯笑著反問：「你覺得呢？」隨後笑喊「盡在不言中」。除此之外，賈靜雯還證實大女兒Angel（梧桐妹）交男朋友的消息，大方透露這段戀情正「穩定成長中」，自己不僅早已知道對方的存在，也和女兒男友見過面、一起吃過飯。她對小倆口的交往抱持開放態度，認為戀愛是健康且正常的成長過程，笑說：「她沒有男朋友，我才會覺得擔心吧！」