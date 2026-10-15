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曾經紅遍全台灣的前童星小彬彬，46歲的他身材明顯發福，他表示這跟過去曾經在廚房工作的經驗有關，因為髖關節發炎沒有及時就醫，導致骨頭嚴重壞死，最後不得不全部換成人工關節，不僅行動受影響，也讓他難以在幕前拍攝。小彬彬日前出席「反毒品、反酒駕公益短片發表會」時，公開自己近年鮮少出現在鏡頭前的原因，他透露自己過去有一陣子在廚房工作，導致髖關節發炎，但因為沒有及時就醫導致骨頭壞死，最後只能全部換成人工關節，使他不能久站難以接戲，才轉到幕後發展。小彬彬過去是台灣家喻戶曉的童星，3歲時便拍攝《又見阿郎》出道，4歲演出《星星知我心》後迅速走紅，更以童星身分拿下金鐘獎最佳童星獎，成為該獎項史上最年輕的得主。除了健康與工作，小彬彬的感情生活也充滿話題，他跟第3任越南妻子後來因為遠距離，感情淡了恢復單身，他坦言，自己的桃花幾乎「全斷光」，不過兒子似乎不希望爸爸繼續談戀愛，「我們兄弟就可以照顧他了，不希望他一直找新的對象。」