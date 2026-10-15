陳妍希、周柯宇主演的《狙擊蝴蝶》將在今（15）晚於八大戲劇台播出，陳妍希表示在拿到《狙擊蝴蝶》劇本之前，就看過原著小說，本身就很喜歡這個故事；「我和黃天仁導演之前就合作過，彼此很有默契，開拍前我們會一起溝通『岑矜』完整的心路歷程，另外前期在造型上為了更貼合『岑矜』的形象剪了短髮。」陳妍希透露《狙擊蝴蝶》的甜蜜戲蠻多的，也是她演過吻戲最多的一部，「而且有些真的還蠻激烈的，其實有時候我是會害羞的，但是弟弟（指周柯宇）有時候真的是害羞到，我都會覺得我都不好意思害羞了！」

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陳妍希拍姐弟戀題材內心卡關　擔心觀眾不接受

《狙擊蝴蝶》劇情描述陳妍希飾演的「岑矜」多年後再遇到昔日資助的少年「李霧」（周柯宇 飾）時，對方已蛻變為職場菁英，「李霧」雖然事業有成，但內心始終無法忘記當年那個改變自己人生的「姐姐」，兩人在彼此的生命中重逢，也再次看見愛與希望。

陳妍希坦承接拍《狙擊蝴蝶》前，的確有些顧慮，因為故事有明顯的年齡差距，所以當時也會思考，觀眾能不能接受這樣的故事？也和身邊朋友討論大家對於這類題材的看法。但因為陳妍希本身就是原著的書粉，很早很早之前就期待嘗試姐弟戀題材；「讀完完整劇本，我被『岑矜』這個角色打動，她不是單薄的戀愛角色，在困境裡依然保有力量，懂得自我重建。開拍之後，想法沒有反轉，反而更加慶幸能夠飾演『岑矜』，拍攝的過程對我來說，也有治癒的力量。」

▲陳妍希（右）私下個性通透不糾結。（圖／八大提供）
▲陳妍希（右）私下個性通透不糾結。（圖／八大提供）
陳妍希自認心態通透　不會困在傷痛裡

聊起和劇中角色的差異，陳妍希認為共同點是骨子裡都保有善意，願意去相信別人，也有韌性。不一樣的地方在於，岑矜經歷了婚姻破碎，內心有很重的防備。陳妍希表示：「她很多時候會有顧慮、會猶豫，要反覆衡量邊界，而現實中的我，心態會更加通透，我會學習關照自己，不會一直困在傷痛裡面。

對於演出時，哪個部分最難？陳妍希透露其實拍攝前期的對手戲是挑戰比較大的，因為周柯宇前期台詞很少，情感推進都落在她的台詞和表情上，她必須拿捏好關懷但不能越界，獨立又要溫柔的狀態。《狙擊蝴蝶》15日(週四)起，每週一至五晚間八點在八大戲劇台全台首播。

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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...