陳妍希、周柯宇主演的《狙擊蝴蝶》將在今（15）晚於八大戲劇台播出，陳妍希表示在拿到《狙擊蝴蝶》劇本之前，
就看過原著小說，本身就很喜歡這個故事；「 我和黃天仁導演之前就合作過，彼此很有默契， 開拍前我們會一起溝通『岑矜』完整的心路歷程， 另外前期在造型上為了更貼合『岑矜』的形象剪了短髮。」 陳妍希透露《狙擊蝴蝶》的甜蜜戲蠻多的， 也是她演過吻戲最多的一部，「而且有些真的還蠻激烈的， 其實有時候我是會害羞的，但是弟弟（指周柯宇）有時候真的是害羞 到，我都會覺得我都不好意思害羞了！」
陳妍希拍姐弟戀題材內心卡關 擔心觀眾不接受
《狙擊蝴蝶》劇情描述陳妍希飾演的「岑矜」
多年後再遇到昔日資助的少年「李霧」（周柯宇 飾）時， 對方已蛻變為職場菁英，「李霧」雖然事業有成， 但內心始終無法忘記當年那個改變自己人生的「姐姐」， 兩人在彼此的生命中重逢，也再次看見愛與希望。
陳妍希坦承接拍《狙擊蝴蝶》前，的確有些顧慮，
因為故事有明顯的年齡差距，所以當時也會思考， 觀眾能不能接受這樣的故事？ 也和身邊朋友討論大家對於這類題材的看法。 但因為陳妍希本身就是原著的書粉， 很早很早之前就期待嘗試姐弟戀題材；「讀完完整劇本，我被『 岑矜』這個角色打動，她不是單薄的戀愛角色， 在困境裡依然保有力量，懂得自我重建。開拍之後，想法沒有反轉， 反而更加慶幸能夠飾演『岑矜』，拍攝的過程對我來說， 也有治癒的力量。」
陳妍希自認心態通透 不會困在傷痛裡
聊起和劇中角色的差異，陳妍希認為共同點是骨子裡都保有善意，
願意去相信別人，也有韌性。不一樣的地方在於，岑矜經歷了婚姻破碎，內心有很重的防備。 陳妍希表示：「她很多時候會有顧慮、會猶豫， 要反覆衡量邊界，而現實中的我，心態會更加通透， 我會學習關照自己，不會一直困在傷痛裡面。
對於演出時，哪個部分最難？
陳妍希透露其實拍攝前期的對手戲是挑戰比較大的，因為周柯宇前期台詞很少，情感推進都落在她的台詞和表情上，她必須拿捏好關懷但不能越界，獨立又要溫柔的狀態。《狙擊蝴蝶》15日(週四)起， 每週一至五晚間八點在八大戲劇台全台首播。
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《狙擊蝴蝶》劇情描述陳妍希飾演的「岑矜」
陳妍希坦承接拍《狙擊蝴蝶》前，的確有些顧慮，
聊起和劇中角色的差異，陳妍希認為共同點是骨子裡都保有善意，
對於演出時，哪個部分最難？