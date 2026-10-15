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▲美國司法部公布的，可疑錄音設備照片。（圖／路透／達志影像）

OpenAI爆發內部安全事件！一名具有沙烏地阿拉伯創投背景的工程師，遭美國檢方指控，涉嫌在公司高層會議室安裝秘密錄音設備；更引發關注的是，他在遭到逮捕前，已訂好與妻子及另1名家人前往沙烏地阿拉伯的「單程機票」，檢方認為他有潛在逃亡風險，曾向法院申請將刑事控訴書及逮捕令封存。根據美國司法部資料，35歲的阿富讚（Abdulrahman Alfozan）於2025年7月加入OpenAI擔任工程主管，負責AI代理（AI Agents）及資料平台相關工作，同時也是沙國創投機構「RAED Ventures」的創投合夥人。2026年9月底，OpenAI有員工在一間高層會議室發現可疑錄音設備被藏在衛生紙內。檢方指出，這間會議室僅開放高層主管及其助理預約，通常用於內部領導會議、技術與產品討論，以及跟政府官員、商業夥伴的簡報，涉及高度機密的技術、商業及策略資訊。控訴書稱，OpenAI的監視器曾多次拍到阿富讚出現在會議室附近，公司在發現第一台錄音設備後，於會議室內加裝攝影機，並於10月5日拍到他進入會議室、查看原先藏放錄音器的位置。檢方還聲稱，OpenAI曾透過公司內部AI生產力工具，查詢辦公大樓地址、會議室資訊、行事曆及外部合作夥伴會議；與其妻子相關的聊天機器人帳號，也曾提交有關錄音設備製作、安裝及遠端存取的詳細提示詞。法院文件顯示，阿富讚與妻子、家人預訂了10月12日從舊金山出發，經由伊斯坦堡飛往沙烏地阿拉伯的單程機票。美國檢方表示，若他在被捕前就先得知案件進展，可能會更早離開美國，因此要求法院暫時封存刑事控訴書及逮捕令，避免案件資訊過早曝光。阿富讚於本月9日遭到逮捕，目前仍被拘留，預定於19日出席羈押聽證會。阿富讚與沙國創投圈的關係，也是這起案件受到關注的原因之一。「RAED Ventures」專注於中東地區的投資，該機構也有沙國王室成員擔任創投合夥人。1名美國中央情報局（CIA）前官員透露，RAED Ventures與沙國政府關係密切，與國家機關無異，若案件最終證實涉及國家支持的間諜活動，將凸顯AI競爭升溫後的經濟間諜風險。不過，上述說法仍屬於假設性分析，並不代表RAED Ventures就有涉入本案。刑事控訴書並未指控該機構或其他合夥人，知悉阿富讚涉嫌安裝錄音設備的行為，目前也沒有公開證據證明，沙國政府曾指使相關行動。OpenAI表示，目前沒有跡象顯示，阿富讚曾不當存取或外傳模型權重、原始碼、客戶資料，強調將持續保護技術、資料及員工安全，防範內部人員、網路犯罪者及國家級行為者可能帶來的風險。阿富讚的辯護律師則表示，目前提供給辯方的資訊仍相當有限，將進一步檢視證據，釐清事件經過及相關責任，強調當事人目前遭控的罪名是非法錄音，而非竊取商業機密、擔任外國代理人，國籍也不應被當作犯罪證據。目前，阿富讚面臨非法截取口頭通訊的罪名，案件後續仍須釐清，錄音設備是否成功取得機密資訊、相關資料是否傳送給第三方，以及是否真有外部人士涉入。原文連結：