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台美混血網紅「詹姆士派對」日前公開自己得肝癌中期，因為經濟狀況無法負擔龐大的醫藥費，他發起了募款，起初價錢是台幣45萬，不過在達標後卻被網友發現多次提高金額，甚至他本人也拿不出診斷證明，被質疑是「假癌症真斂財」，為此他昨（14）日公開新影片，曬出台大住院單，澄清自己沒說謊，同時回應募款金額一直都是設定4萬5千美金（約台幣112萬）。影片一開始，詹姆士派對率先回應自己為什麼一直沒有給診斷書，他表示自己心理生病了，這個病讓他無法回應大量來自朋友的訊息，並且對外求助這件事，對於一個有憂鬱症的人來說，是極度羞恥的事，同時他也想保護自己、醫生的隱私。接著是一直調整募款網站金額一事，詹姆士回應自己從來沒有調整過金額，是網站會跟著募款金額一直調整數字，一直以來都是三萬五千美金。雖然詹姆士有向家人求助，爸爸也表示願意幫忙，不過當下爸爸只轉了6000台幣給自己，而這筆錢自己住一次院，做一次檢查就已經超過6000元了，而且這甚至是在自己住健保房的狀況下，之後若是無緣健保房，那又是一筆巨款。最後他也拿出了自己的電腦斷層報告，以及住院證明，公開了自己住一次院檢查需要的金額，同時透露肝臟是不是符合手術標準，希望藉由影片告訴大眾自己真的不是說謊。