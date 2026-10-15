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美國總統川普（Donald Trump）再度談及台灣採購阿拉斯加液化天然氣（LNG）一事！繼13日在阿拉斯加造勢場合宣布相關消息後，川普14日再透過社群平台「Truth Social」發文，聲稱台灣已承諾在未來20年內，採購價值700億至800億美元（約新台幣2.2-2.5兆）的阿拉斯加LNG，並同意投入44億美元（約新台幣1417億）股權投資，更盛讚這是「阿拉斯加史上最偉大的項目」，強調這樣的成果只有在自己入主白宮後才得以實現。川普在貼文中指出，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）已取得台灣的採購承諾，規模相當於阿拉斯加LNG管線未來20年輸氣量的30%，並稱這是「史上規模最大的採購協議」。川普也提到，韓國對該計畫提供的500億美元基礎建設投資，是美韓貿易及投資協議的一部分，聲稱阿拉斯加LNG計畫已取得必要的許可及授權，準備推進。台灣官方對交易進度的說法較為審慎，經濟部14日表示，規劃每年採購600萬公噸液化天然氣並投資最高44億美元，若計畫如期推進，預計最快於2032年開始供應台灣。中油將持續與美方相關單位，針對採購、投資及合作事項進行協調，具體投資安排、持股比例及條件，將依雙方後續協商及商業契約相關程序辦理。阿拉斯加LNG計畫預計興建長約1287公里的天然氣管線，將阿拉斯加北部天然氣輸送至南部出口設施，再以液化天然氣形式運往亞洲市場。若順利完成，台灣將可透過太平洋航線取得美國天然氣，增加能源來源及運輸路線的多元性。不過，整體計畫估計耗資445億至545億美元，仍面臨融資、建設成本及商業可行性等挑戰。川普此次再次公開強調台灣的採購與投資承諾，也讓台美能源合作受到關注。對台灣而言，增加美國天然氣採購，有助於分散能源供應來源，但這筆交易的實際規模、投資條件及履約安排，仍以後續正式合約與官方公布內容為準。