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25歲韓國網紅柳智媛（유지원）在11日參加「2026 SEOUL RACE」的半程馬拉松比賽時，在離終點僅500公尺的地方倒下後猝逝，主辦單位也證實噩耗，讓大批粉絲都感到震驚又難過。而一名同場跑者也淚揭她最後身影，透露自己就跑在柳智媛幾公尺後，但突然就看不到她，並對於噩耗難過表示：「我會記得她是一直堅持到最後都不放棄的跑者。」柳智媛在跑半程馬拉松過世的消息公開後，讓許多粉絲都感到非常痛心，而一名與她同場參賽的跑者也發聲悼念，透露自己是在最後快到終點時，跑在柳智媛幾公尺後面的跑者，表示突然某一瞬間就看不到對方，在大會結束後感到很擔心，沒想到竟會聽到她的過世消息，「我感到非常遺憾，我會記得她是一直堅持到最後都不放棄的跑者。」並希望柳智媛安息，也鼓勵她的親友們可以好好撐下去。柳智媛在11日的比賽中，在跑到離終點大約500公尺的位置倒下，而在倒下前她在女性參賽者中，都是維持著第二名的成績。據悉，柳智媛是在當天早上8點49分時出現狀況，倒下時心臟驟停，現場大會人員初步判斷她可能是因過於逞強才會倒下。雖然當時救護人員第一時間做了急救措施，並馬上叫救護車將柳智媛送往醫院，但最終依然不治身亡。主辦單位也於隔天證實噩耗，「祈求逝者安息，並向突然要面對悲痛及震驚消息的家屬們致上深深的哀悼。」同時承諾組織委員會仔細查看相關情形，並採取後續需要的措施。