近日網路突然出現「110秒內從雙連下車狂奔到中山站」的挑戰，有參加者甚至拍攝短片，從北捷雙連站下車，並一路狂奔800公尺到中山站，只要趕上先前搭乘的北捷列車就算成功。根據美食作家林承彥表示，挑戰過程相當困難，不只要上下樓梯，還得刷票進出閘門，還得閃街道上的行人，不過他認為「做這個挑戰的人很蠢」，坦言只要撞到他人就完蛋了，並奉勸挑戰者下架相關影片，避免模仿效應。
雙連下車跑到中山站「挑戰追同班捷運」！作家怒批：很蠢
美食作家林承彥日前在臉書粉專發文，表示最近網路上突然流傳一個挑戰，必須在110秒（1分50秒）內，從「北捷雙連站下車跑到中山站」，參加者要在限時內跑完兩站約800公尺的距離，過程中還不只要上下樓梯、刷票進出閘門，還得在擁擠的街道上閃避路人。
這讓林承彥忍不住批評，「我覺得會做這個挑戰的人很蠢，撞到人就完蛋了」，認為相當危險，甚至有路人差點被撞飛，希望挑戰者能將相關影片下架，避免模仿效應。
貼文曝光後，隨即引起一票人傻眼留言「很愚蠢的挑戰，如果引起仿效一定會出事遲早」、「以前就聽說過這個挑戰，太難太危險了」、「無腦挑戰不該讓風險擴大到其他人」、「我是認為人追捷運毫無意義」、「刻意製造紛爭與混亂」。
捷運衝刺挑戰超困難！要上下樓梯、還得刷票：一票喊危險
不只如此，留言中還有網友坦言曾看過相關影片，強調甚至有外國人特別跑到台灣，想挑戰從民權西路站到雙連站的路線，但結果皆以失敗告終，過程中不只上下樓梯，就已經讓速度慢下來了，加上還要刷票過閘、閃躲路人、過紅綠燈等，成功難度極高，甚至還可能造成危險。
事實上，先前國外也有類似的挑戰影片，有外國民眾從連續兩個地鐵站的衝刺，在台灣也有人挑戰從「忠孝復興站跑到忠孝敦化站」，結局甚至真的成功了。但多數網友認為，不論挑戰路線是什麼，都不該為了拍攝影片而影響他人安全。
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美食作家林承彥日前在臉書粉專發文，表示最近網路上突然流傳一個挑戰，必須在110秒（1分50秒）內，從「北捷雙連站下車跑到中山站」，參加者要在限時內跑完兩站約800公尺的距離，過程中還不只要上下樓梯、刷票進出閘門，還得在擁擠的街道上閃避路人。
貼文曝光後，隨即引起一票人傻眼留言「很愚蠢的挑戰，如果引起仿效一定會出事遲早」、「以前就聽說過這個挑戰，太難太危險了」、「無腦挑戰不該讓風險擴大到其他人」、「我是認為人追捷運毫無意義」、「刻意製造紛爭與混亂」。
不只如此，留言中還有網友坦言曾看過相關影片，強調甚至有外國人特別跑到台灣，想挑戰從民權西路站到雙連站的路線，但結果皆以失敗告終，過程中不只上下樓梯，就已經讓速度慢下來了，加上還要刷票過閘、閃躲路人、過紅綠燈等，成功難度極高，甚至還可能造成危險。
事實上，先前國外也有類似的挑戰影片，有外國民眾從連續兩個地鐵站的衝刺，在台灣也有人挑戰從「忠孝復興站跑到忠孝敦化站」，結局甚至真的成功了。但多數網友認為，不論挑戰路線是什麼，都不該為了拍攝影片而影響他人安全。