必勝客55元披薩之亂，把握速食優惠最後一天！今10月15日，優惠代碼「91115」爽吃「夏威夷口味個人披薩＋茉香柚茶」才55元；粉絲推薦加購「巧克力QQ球買一送一」超強吃法，稱讚「比買便當還便宜」，《NOWNEWS今日新聞》整理必勝客最划算買法一次掌握。

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必勝客55元披薩飲料！搭巧克力QQ球買一送一　最後1天超強吃法

必勝客官方小編證實，40週年慶推出55元「夏威夷個人披薩＋飲料」，限時優惠下殺48折，活動只到10月15日。

各大社群網友狂分享爆紅，直呼「小孩愛吃已購買好幾天」、「必勝客真的太扯！」「吃土社畜的救星」，稱讚「必勝客真的佛心」。《NOWNEWS今日新聞》記者實測，輸入優惠代碼「91115」，成功下訂「夏威夷個人披蕯＋茉香柚茶」55元！

▲必勝客優惠代碼「91115」，55元吃得到「夏威夷個人披蕯＋茉香柚茶」。（圖／必勝客FB）
▲必勝客優惠代碼「91115」，55元吃得到「夏威夷個人披蕯＋茉香柚茶」。（圖／必勝客FB）
好多人趁今天活動最後一天，午餐要省錢再訂一次，內行粉絲極力推薦，一定要加購「巧克力QQ球買一送一」59元，同一筆訂單可以再獲得巧克力QQ球買5送5。記者實測「夏威夷個人披薩＋飲料＋10顆巧克力QQ球」114元。

事實上，甜點巧克力QQ球很受歡迎，網友紛紛表示「超好吃」、「不會太甜脆脆的超大推」；超強買法分享「直接一餐吃飽飽」、「比買便當還便宜」，「蕭貪人被必勝客吸引了」。

▲記者實測必勝客「夏威夷個人披薩＋茉香柚茶＋10顆巧克力QQ球」114元。（圖／翻攝自必勝客APP）
▲記者實測必勝客「夏威夷個人披薩＋茉香柚茶＋10顆巧克力QQ球」114元。（圖／翻攝自必勝客APP）
​​​​​​必勝客優惠代碼「91115」！55元：夏威夷披薩＋飲料

◾️優惠時間：10月15日最後一天

◾️優惠代碼：「91115」限PK雙饗卡APP會員訂購

◾️優惠內容：必勝客「夏威夷個人披薩＋茉香柚茶」55元優惠

◾️注意事項：不開放軟歐、可加價升級其他餅皮；每位會員每日限購1組，限線上結帳。


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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...