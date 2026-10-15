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必勝客55元披薩飲料！搭巧克力QQ球買一送一 最後1天超強吃法

《NOWNEWS今日新聞》記者實測，輸入優惠代碼「91115」，成功下訂「夏威夷個人披蕯＋茉香柚茶」55元！

▲必勝客優惠代碼「91115」，55元吃得到「夏威夷個人披蕯＋茉香柚茶」。（圖／必勝客FB）

記者實測「夏威夷個人披薩＋飲料＋10顆巧克力QQ球」114元。

▲記者實測必勝客「夏威夷個人披薩＋茉香柚茶＋10顆巧克力QQ球」114元。（圖／翻攝自必勝客APP）

必勝客優惠代碼「91115」！55元：夏威夷披薩＋飲料

必勝客55元披薩之亂，把握速食優惠最後一天！今10月15日，超強吃法，稱讚「比買便當還便宜」，《NOWNEWS今日新聞》整理必勝客最划算買法一次掌握。各大社群網友狂分享爆紅，直呼「小孩愛吃已購買好幾天」、「必勝客真的太扯！」「吃土社畜的救星」，稱讚「必勝客真的佛心」。好多人趁今天活動最後一天，午餐要省錢再訂一次，內行粉絲極力推薦，一定要加購事實上，甜點巧克力QQ球很受歡迎，網友紛紛表示「超好吃」、「不會太甜脆脆的超大推」；超強買法分享「直接一餐吃飽飽」、「比買便當還便宜」，「蕭貪人被必勝客吸引了」。​​​​​​◾️優惠時間：10月15日最後一天◾️優惠代碼：「91115」限PK雙饗卡APP會員訂購◾️優惠內容：必勝客「夏威夷個人披薩＋茉香柚茶」55元優惠◾️注意事項：不開放軟歐、可加價升級其他餅皮；每位會員每日限購1組，限線上結帳。