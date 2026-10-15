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美國職棒大聯盟（MLB）國家聯盟冠軍系列賽進入關鍵第3戰，陷入0勝2敗絕境的洛杉磯道奇隊，今（15）日回到主場迎戰密爾瓦基釀酒人隊。為了打破打線低迷僵局，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）大膽將今年季後賽打擊陷入低潮的大谷翔平降至第6棒、捕手史密斯（Will Smith）降至第7棒，力求變陣反攻。對於大谷棒次往後調的調度，釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）表示：「只要他踏入打擊區，他依然是那個『大谷翔平』。」在客場連吞兩敗的道奇隊，此役推出左投史內爾（Blake Snell）先發，面對釀酒人左投加瑟（Robert Gasser）。面對季後賽打擊率僅.150的大谷翔平以及.043的史密斯，道奇總教練羅伯斯決定大幅調整打線。今日道奇由貝茲（Mookie Betts）打第1棒，弗里曼（Freddie Freeman）第2棒，赫南德茲（Teoscar Hernández）第3棒，塔克（Kyle Tucker）扛第4棒，帕赫斯（Andy Pages）第5棒，大谷翔平排在第6棒，史密斯則落至第7棒。羅伯斯在賽前記者會時表示，變陣是為了增強打線深度，並透過左、右打交錯排列，增加對方投手處置打線的難度：「這是為了讓整支球隊打線達到最佳平衡的決定，翔平對此完全贊成，他表示只要能贏球，他願意做任何事。」儘管大谷翔平打順被往後挪，釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）在賽前記者會上依然不敢掉以輕心。對於道奇的打順調整，墨菲表示理解：「當球員表現不如預期時，稍微調降打順、給其他近況好的球員更多打席，是常見的調度方式。但我個人並不在意，我對大谷和史密斯兩人充滿敬意。」墨菲強調，無論大谷排在第幾棒，在打擊區上的威脅性絲毫未減：「只要他踏入打擊區，他依然是那個『大谷翔平』。你永遠不會忘記曾經徹底擊敗過你的選手，去年在國聯冠軍賽，他明確地把我們打慘了，我們絕不可能忘記。」此外，對於打擊率僅.043的史密斯，墨菲也保持高度戒心：「他的出棒揮棒軌跡與打擊策略依然非常好，只是運氣不好沒反應在數據上。道奇打線深度很好，我們不會被打序影響，必須專注面對每一球。」