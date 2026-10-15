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美股全收黑 那指、費半重挫逾500點

美國股市周三（14日）主要指數全面收黑，其中那斯達克指數、費城半導體指數雙雙下跌逾500點；再加上台指期夜盤下跌853點，帶動台北股市今（15）日開盤下挫243.08點、來到48382.75點；隨後跌幅擴大到47190.14點，重挫逾1,435.69點。大盤開低之際，中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌4.83點、來到415.30點。權值股多數走高，權王台積電今開法說會，開盤下跌70元、來到2420元；聯發科開盤下跌280元、來到4195元；台達電開盤下跌95元、來到1690元。日月光投控下跌55元，開696元。鴻海下跌5元，開240元。美國勞工統計局14日公布，9月消費者物價指數（CPI）月增0.6%，年增3.7%，高於市場預期，市場對聯準會（Fed）升息的預期升溫，加上AI相關股票拋售潮影響，美股主要指數週三全面收黑。14日收盤，美股道瓊工業指數下跌48.62點或0.09%，收報51621.48點；標普500指數下跌86.51點或1.11%，收7718.94點；科技股為主的那斯達克指數重挫511.51點或1.88%，收26692.87點；費城半導體指數亦重挫524.41點或4.30%，收11684.38點。台積電ADR下跌3.34%，日月光ADR下跌6.87%，聯電ADR下跌4.42%，中華電信ADR上漲1.04%。台指期夜盤一度在平盤上，但後續走弱，盤中最高來到49000點，終場下跌853點或1.75%，收在47945點，台積電期貨盤後終場上漲31元或1.24%，收在2474元。