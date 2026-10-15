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華語天王周董（周杰倫）本週將在澳洲墨爾本開唱，昨（14）日他在IG公開一段影片，是他坐在街頭鋼琴邊，即興彈著自己的名曲〈蒲公英的約定〉，美妙琴聲讓許多路人回頭留意，但就是沒人認出他就是天王周杰倫本尊。周杰倫在影片中穿著深藍色大衣，因應南半球正屬冬天轉春天之際穿的相當保暖，只見他坐在一台露天鋼琴前，伸手一彈就是自己的名曲〈蒲公英的約定〉，搭配上城市美麗的天際線，讓人不禁一看再看。他也在貼文區用英文寫下，「Every city has its own rhythm. Maybe this one just needs a little melody.」，意指每個城市都是屬於自己的節奏，因此用自己的旋律幫忙增添一絲韻味，並且跟粉絲相約本週六在墨爾本Marvel Stadium相見。值得一提的是，堂堂一個華語金曲天王，周杰倫在路邊彈鋼琴卻完全沒有被人發現是天王本尊，雖然琴聲美妙，也吸引到了不少路人，不過大家也僅僅是回頭看了兩眼，沒有衝上來跟他相認，讓許多網友紛紛笑說：「路人看不出是不是本尊」、「可能是長得跟周杰倫有點像的路人。」