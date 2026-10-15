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中籤繳費步驟：

開放取票時間：

ibon取票流程：

女星Hebe（田馥甄）的演唱會《要去什麼地方》，將於12月12日、13日、15日、18日、19日、20日一連6天在台北小巨蛋開唱。而這次的門票採取實名登記抽選制，在10月6日～8日開放登記後，已搶先於13日公布第一輪抽選結果，第二輪也將於今（15）日中午12點公開，抽中的人記得必須於10月16日下午6點前完成繳費，《NOWNEWS今日新聞》也為大家整理中籤後的完整步驟，可千萬別忘記，不然空歡喜一場。而兩輪都沒中的人，只能等若票券還沒售光的10月18日一般販售。Hebe將於12月一連6天在台北小巨蛋開唱，讓等待已久的粉絲都嗨翻。而為了杜絕黃牛，Hebe這次採取實名登記抽選制，隨著第一輪結果已在日前公開，第二輪也將於今日中午12點公布，讓還沒抽到的粉絲都抱著既期待又怕受傷害的心情等待中。不過就算兩輪都沒抽到也別灰心，若今日第二輪抽籤結果公開後，票券尚未完售，便會於10月18日中午12點開放一般販售，到時候就是大家拚手速的時刻了。至會員專區「我的訂單」確認訂單資訊，並點選「立即付款」完成繳費。確認付款方式，建議選擇「ATM虛擬帳號」避免刷卡失敗；信用卡付款若顯示為「付款確認中」，須等待發卡銀行回傳繳費狀態，若信用卡交易失敗，請於繳費期限內點選「重新付款」完成繳費，超過繳費時間尚未付款，將自動視為放棄購買。（選定付款方式結帳後無法變更付款方式， 請確認付款方式後再結帳）⚠️ 提醒：刷卡交易有付款失敗之可能，繳費後皆須等待金流端確認付款狀態，勿過於接近截止時間繳費。訂單付款狀態顯示為「已付款」表示付款成功。➤中選者「證件姓名」及「證件號碼」若填寫有誤，請勿進行結帳，若已結帳者請依照此活動退票規定申請退票，請務必確認資料正確再進行結帳。➤整筆訂單須一起結帳，無法於中選後分開結帳，若有部分票券無需使用，請於整筆訂單結帳後於退票期限內依本活動退票規定申請部分票券退票。12月12日（六）場次：12月2日（三）09:00 至12月12日（六）21:3012月13日（日）場次：12月2日（三）09:00 至12月13日（日）21:3012月15日（二）場次：12月2日（三）09:00 至12月15日（二）22:3012月18日（五）場次：12月2日（三）09:00 至12月18日（五）22:3012月19日（六）場次：12月2日（三）09:00 至12月19日（六）21:3012月20日（日）場次：12月2日（三）09:00 至12月20日（日）21:30於ibon機台點選「訂票」→「售票系統」→「取票」→「Ticket Plus遠大售票系統」。請依照系統畫面指示，分別輸入「手機號碼」及「取票號碼」，並列印取票繳費單。（取票號碼，可於「我的訂單」查詢）拿繳費單至該門市櫃台付款及取票。