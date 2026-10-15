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洛杉磯道奇隊在國家聯盟冠軍賽陷入0勝2敗絕境後，今（15）日回到主場道奇體育場展開關鍵的第3戰。背水一戰的道奇祭出兩屆賽揚獎左投史內爾（Blake Snell）先發，未料比賽才剛開始就慘遭震撼教育，被釀酒人金童丘里奧（Jackson Chourio）轟出「首球全壘打」，直接追平了大谷翔平在季後賽生涯擊出3發首局首打席全壘打的紀錄。回到主場尋求止血的道奇，首局由史內爾主投，面對釀酒人開路先鋒丘里奧。史內爾投出全場第一球、時速高達97.6英里（約157.1公里）的速球被逮到，直接被轟上右外野看台，讓對手首球就先馳得點。根據大聯盟數據專家朗斯（Sarah Langs）指出，丘里奧擊出這發季後賽全壘打後，在季後賽歷史上累積「首局首打席全壘打」達到3轟，追平了大谷翔平、基特（Derek Jeter）以及羅林斯（Jimmy Rollins）等名將的紀錄，僅次於舒瓦伯（Kyle Schwarber）的5轟。不過挨轟後的史內爾迅速調整節奏，接連面對楚蘭格（Brice Turang）與康崔拉斯（William Contreras）皆以犀利的曲球讓對手站著不動吞下三振，最後再以曲球讓瓦恩（Luke Voit）揮空三振，用「連飆3K」的霸氣表現結束首局，將傷害降到最低。史內爾去年在國聯冠軍系列賽首戰對上釀酒人，繳出8局僅被敲1安打的表現，成為道奇奪冠的重要功臣。雖然今年球季一度受到傷勢影響，不過道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）仍對愛將抱持信心，「現在他有機會重新站上主場投手丘，我相信大家會看到不同版本的史奈爾。」