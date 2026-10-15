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美國最新通膨數據高於市場預期，引發利率可能進一步走高的疑慮，加上美股科技股大幅走跌，拖累亞洲市場投資氣氛，日本、韓國股市今（15日）開盤即重挫，半導體相關個股成為重災區。綜合日韓媒體報導，美國9月消費者物價指數（CPI）月增0.6%，年增3.7%；市場預估為月增0.6%、年增3.6%。剔除波動較大糧食和能源價格的核心CPI，月增0.3%、年增2.6%，市場估計為月增0.2%、年增2.5%，雙雙高於預期。通膨壓力升高，使市場重新評估聯準會利率政策，也推升美債殖利率與美元，進一步壓抑科技股表現。此外，中東局勢緊張推高國際油價，也加深市場對能源成本及通膨的擔憂。截至發稿時間為止，日經指數大跌2323.38點或3.43%，暫報65420.91點。韓國股市同樣受到半導體產業波動影響，截至目前，韓國KOSPI指數亦下挫362.19點或6.03%，暫報5646.62點，三星電子、SK海力士等科技股近期面臨賣壓，市場除了關注AI投資前景，也擔心中國記憶體業者技術追趕，可能加劇產業競爭。在利率前景不明、AI類股估值面臨重新檢視的情況下，日韓股市之短線走勢，仍可能受到美國經濟數據、半導體類股表現牽動。