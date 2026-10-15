美國總統川普（Donald Trump），當地時間14日在亞利桑那州出席造勢活動時，聲稱不久前才與台積電董事長魏哲家通過電話，隨著台積電擴大投資，美國短時間內將掌握全球50%的晶片產能。
據悉，川普在演說中提到，台積電在亞利桑那州的投資總額達2650億美元，形容台積電是全球最大的晶片公司。不過，美國是否真能在短時間內取得全球一半的晶片產能，仍有待實際產能布局與市場發展驗證。
另一方面，《路透社》報導指出，受人工智慧（AI）基礎建設投資熱潮帶動，倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整的16名分析師估計，台積電第3季淨利將年增65%，達新台幣7463億元，有望連續第6季創下單季獲利新高。
《路透社》認為，台積電AI晶片製造產能及CoWoS先進封裝技術需求持續強勁，市場將關注公司公布第3季完整財報時，對第4季及全年營運展望的最新說明。
川普此次談話，凸顯美國積極爭取半導體製造產能的政策方向，與此同時，AI需求持續推升台積電營收與獲利表現，美國擴廠進度及先進製程產能布局，也將持續受到市場關注。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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