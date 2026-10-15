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女星陳意涵宣布要把自己半年來，拼了6萬片的超大拼圖拆成60組禮物送給粉絲，每個人一共能夠拿到一千片，同時她也公開了抽獎條件，不僅要想清楚再到留言區留言，甚至5、10年內都不准脫粉。影片一開始，陳意涵跟製作單位一起現身在羽球場，因為她打算把自己耗時半年，全部共6萬片，總價2萬元的拼圖全部拼在一起，「當時在美式賣場看到時，想說到底誰會買啊，結果回家之後越來越想要。」陳意涵買下來後，每拼一千片就先收起來，並且打算租一個大場地看看到底是什麼樣子，沒想到租2個小時居然不夠團隊把所有拼圖拼起來，最後只好放棄，不過陳意涵還是決定把自己心血給送出。因此她在影片最後，公開了拼圖抽獎方式，「你們要想清楚喔！拿到的人5年內不能脫粉，甚至是10年。」因為陳意涵希望自朝一日可以跟粉絲聚在一起，帶著那些拼圖把它們給拼起來，但也不知道什麼時候有空，所以粉絲不准脫粉是最重要的。