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證照非薪資保證 人力銀行：仍取決4關鍵

▲人力銀行盤點傳統製造業中，就業市場6大熱門證照，以「職業安全衛生管理乙級技術士」起薪可達到5.5萬為高。（圖／1111人力銀行提供）

總統賴清德在雙十國慶演說提及，科技業持續成長的同時，要帶動傳統產業。而根據1111人力銀行資料庫顯示，傳統製造業目前有多達8萬6千餘筆工作機會，工作機會年增5.5%，需求長期持穩。人力銀行也盤點，就業市場6大熱門證照，其中又以「職業安全衛生管理乙級技術士」起薪可達到5.5萬為高。根據1111人力銀行資料庫顯示，傳統製造業目前有多達8萬6千餘筆工作機會，工作機會年增5.5%，需求長期持穩。人力銀行盤點目前就業市場最熱門的6張證照，以「堆高機操作技術士（單一級）」高居首位，依次則是「丙級會計事務技術士」、「職業安全衛生管理乙級技術士」、「HACCP認證（食品安全管制系統）」、「固定式起重機操作－架空式-地面操作技術士（單一級）」以及「丙級工業配線技術士」。整體而言，不同證照的薪資差異，主要取決於工作風險、專業技術門檻、法規要求及企業對人才的需求程度。1111人力銀行發言人曾仲葳表示，「堆高機操作技術士（單一級）」證照之所以重要，主要在於製造業、倉儲物流及供應鏈作業高度依賴堆高機搬運貨物，因而需求高居不下。「丙級會計事務技術士」薪資較容易受地區、學歷及工作內容影響，若能獨當一面處理帳務及行政文書，則薪資較有提升空間。曾仲葳分析，「職業安全衛生管理乙級技術士」成為傳統製造業熱門需求證照，反映企業用人思維已經從生產效率延伸到風險管理。另外，近年食安問題深受重視，涉及消費者健康、品牌信譽及法規紅線，對食品製造業而言，具備「HACCP (食品安全管制系統) 」相關訓練或資格的人才，有助於企業建立風險控管機制等。曾仲葳表示，證照是求職的入場券，而非薪資保證。企業除了重視證照資格，更看重人才能否將專業知識轉化為工作能力，從基層人員到技術人才的薪資水準，取決於工作風險、專業技術門檻以及人才需求程度，因此企業通常也會考量實作能力、相關工作經驗、輪班時段與加班配合度，予以調漲薪資。