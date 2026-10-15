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夏語心昨（14）日在IG分享搭公車遇到的困擾，每次要下車時，身邊乘客都不願意起身讓通道，只會縮腳，但夏語心認為，這樣還是很難出去，也擔心自己的包包打到路人的臉，或是不小心沒站穩摔在別人身上，不少網友都能懂她的心情，直呼在台灣搭公車真的太難了。夏語心在IG分享身為公車族的心情，就是每當她坐在內側位置，要下車時身邊的其他乘客都只會縮腳，不會站起來讓通道，她無奈，「縮腳我還是很難出去啊，3秒鐘而已，大家也比較方便嘛！」更表示萬一在出去的過程，背包打到別人的臉，或是手上的東西敲到別人，甚至直接摔倒，又痛又抱歉，為什麼就不能起身讓通道。不少網友看了都很有感，「沒錯，我都會起身讓人過，別人都不會這樣想」、「沒錯沒錯，太難了」、「而且坐後面不先移動，根本下不了車」。也有人提到在台灣搭公車比的是速度，司機開門關門都很快，如果坐在最後面不先移動出來，馬上就過站了。夏語心早年以藝名「寶咖咖」自中天電視節目《大學生了沒》出道，憑藉扎實的舞蹈功底與親和力逐漸打開知名度，後來也參與過多部八點檔演出，尤其反派角色將壞女人角色詮釋得淋漓盡致，演技獲得觀眾高度評價與討論。