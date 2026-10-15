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台北市長蔣萬安上週拋出松機遷移政見，而行政院當時回應表示是看了新聞才知道，國防部也強調松山機場是中樞防衛體系重要支援節點，國防部至今沒有替代規劃方案。對此蔣萬安今（15）日親赴行政院會爭取，受訪時表示，希望能夠和中央一起推動打造AI園區、松機遷移，進行相關的說明與討論，「看到中央和地方一起攜手的機會，也非常願意開啟與中央共同努力」。蔣萬安說，今天來到行政院會最主要是希望能夠和中央一起推動打造AI園區、松山遷移，進行相關的說明與討論，以及就後續整體的評估交換意見。蔣萬安說明，另一方面，最主要是因為AI來了，是一個台北非常重要的新契機。同樣的打造AI園區以及松機遷移，這確實是台北未來發展非常重要關鍵的新起點，這個起點對台北來說，不只是對於整體經濟的發展、居住、交通，整體未來都非常的關鍵。蔣萬安也提到，松機遷移對北台8縣市打造科技廊道，也是一個非常關鍵的拼圖，更不用說受到長期航高限制的生活空間，也全部打開。自己也是第一個現任市長提出願意進行松機遷移，更重要的是看到立法院委員會昨日進行專案報告，其實不分行政立法、黨派與縣市，立委們也都用共同看法，認為這是一個非常有意義、而且值得討論的議題，「看到中央和地方一起攜手的機會，也非常願意開啟與中央共同努力」。