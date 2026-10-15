7-ELEVEN統一超商推出的「i珍食」即期鮮食折扣機制，讓不少小資族省錢又吃飽。現在連Mister Donut也有i珍食，《NOWNEWS今日新聞》記者直擊「甜甜圈買2送1」超狂優惠，統一多拿滋證實，「目前Mister Donut本店有執行珍食計畫」，活動時間為各門市閉店前1小時開放，目前暫無法查詢、以門市營業狀況為準。
Mister Donut也有i珍食！甜甜圈買2送1 統一證實時間、門市買法
日前，《NOWNEWS今日新聞》記者經過台北捷運站內的Mister Donut門市，發現店門口寫著「珍食計畫買2送1」，詢問店員表示：「甜甜圈、點心都有優惠，以現場看到的口味款式為主」，讓人大感驚喜。
記者向業者求證，統一多拿滋證實，「目前Mister Donut本店有執行珍食計畫」！並回覆：「優惠為買2送1，價低商品優先贈送，不得與其他優惠併用。珍食優惠僅限本店使用，外送與7-11店內專櫃不適用。」
優惠時間的部分，Mister Donut表示：「活動執行時段為各門市閉店前1小時開放」。雖然目前暫時無法像7-11、以OPENPOINT APP的「i珍食地圖」查詢資訊，建議「實際執行時間需依照各門市營業狀況為準」。
不過業者同時透露，「7-11店內專櫃商品則是配合執行7-11目前的i珍食優惠」。
直擊Mister Donut「i珍食」優惠！店員：看到海報都能買
《NOWNEWS今日新聞》記者直擊正開放「i珍食」折扣的Mister Donut門市，店員分享，「有可能不是天天有、時段每家店不太一樣」，或許與閉店時間有關。店員透露，「只要看到店面有海報『珍食計畫買2送1』，就可以買到優惠價格了」。
「i珍食」是什麼？幾點有？怎麼查詢一次整理
事實上，「i珍食」是統一超商7-11，為減少食物浪費，推出的即期鮮食折扣機制，以優惠價格推薦即將到期的鮮食與烘焙商品，供消費者划算購買。響應環保永續。
◾️當日10:00～17:00到期：鮮食（如微波便當、飯糰等）享65折優惠
◾️當日19:00～19:59到期：鮮食、麵包、甜點享8折優惠
◾️當日20:00～03:00到期：鮮食、麵包、甜點享65折優惠
適用商品為便當、飯糰、壽司、三明治、義大利麵、麵包、蛋糕與沙拉等，折扣價格以四捨五入計算。推薦可透過OPENPOINT APP的「i珍食地圖」查詢附近門市的即期品庫存。
提醒大家，鮮食麵包（含三角／圓形飯糰）享優惠，有效日期12天（含）以上鮮食麵包商品不加入活動。優惠活動與其他優惠活動重疊時，以本活動為主；不加入信用卡、電子支付儲值卡（電子票證）、掃碼付（包含但不限於前述之各項支付工具）之立折、加價購優惠活動；商品數量依各門市實際可販售數量為準。
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日前，《NOWNEWS今日新聞》記者經過台北捷運站內的Mister Donut門市，發現店門口寫著「珍食計畫買2送1」，詢問店員表示：「甜甜圈、點心都有優惠，以現場看到的口味款式為主」，讓人大感驚喜。
記者向業者求證，統一多拿滋證實，「目前Mister Donut本店有執行珍食計畫」！並回覆：「優惠為買2送1，價低商品優先贈送，不得與其他優惠併用。珍食優惠僅限本店使用，外送與7-11店內專櫃不適用。」
優惠時間的部分，Mister Donut表示：「活動執行時段為各門市閉店前1小時開放」。雖然目前暫時無法像7-11、以OPENPOINT APP的「i珍食地圖」查詢資訊，建議「實際執行時間需依照各門市營業狀況為準」。
不過業者同時透露，「7-11店內專櫃商品則是配合執行7-11目前的i珍食優惠」。
《NOWNEWS今日新聞》記者直擊正開放「i珍食」折扣的Mister Donut門市，店員分享，「有可能不是天天有、時段每家店不太一樣」，或許與閉店時間有關。店員透露，「只要看到店面有海報『珍食計畫買2送1』，就可以買到優惠價格了」。
事實上，「i珍食」是統一超商7-11，為減少食物浪費，推出的即期鮮食折扣機制，以優惠價格推薦即將到期的鮮食與烘焙商品，供消費者划算購買。響應環保永續。
◾️當日10:00～17:00到期：鮮食（如微波便當、飯糰等）享65折優惠
◾️當日19:00～19:59到期：鮮食、麵包、甜點享8折優惠
◾️當日20:00～03:00到期：鮮食、麵包、甜點享65折優惠
適用商品為便當、飯糰、壽司、三明治、義大利麵、麵包、蛋糕與沙拉等，折扣價格以四捨五入計算。推薦可透過OPENPOINT APP的「i珍食地圖」查詢附近門市的即期品庫存。
提醒大家，鮮食麵包（含三角／圓形飯糰）享優惠，有效日期12天（含）以上鮮食麵包商品不加入活動。優惠活動與其他優惠活動重疊時，以本活動為主；不加入信用卡、電子支付儲值卡（電子票證）、掃碼付（包含但不限於前述之各項支付工具）之立折、加價購優惠活動；商品數量依各門市實際可販售數量為準。