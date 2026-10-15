統一多拿滋證實，「目前Mister Donut本店有執行珍食計畫」

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Mister Donut也有i珍食！甜甜圈買2送1 統一證實時間、門市買法

《NOWNEWS今日新聞》記者經過台北捷運站內的Mister Donut門市，發現店門口寫著「珍食計畫買2送1」

統一多拿滋證實，「目前Mister Donut本店有執行珍食計畫」！

Mister Donut表示：「活動執行時段為各門市閉店前1小時開放」。

▲Mister Donut甜甜圈推出i珍食折扣。（圖／記者蕭涵云攝）

直擊Mister Donut「i珍食」優惠！

店員：看到海報都能買

《NOWNEWS今日新聞》記者直擊正開放「i珍食」折扣的Mister Donut門市，店員分享，「有可能不是天天有、時段每家店不太一樣」，

▲Mister Donut甜甜圈有i珍食折扣！看到螢幕、易拉展示架「買2送1」海報就有優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

「i珍食」是什麼？幾點有？怎麼查詢一次整理