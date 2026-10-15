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僑委會出國考察報告僅4頁 徐巧芯傻眼：表格全空白

批僑委會玩文字遊戲 徐巧芯：考察費用全塞其他名目

酸「連妖獸讚都沒有」 徐巧芯：寧可第一頁夭、第二頁壽、第三頁讚

立法院外交及國防委員會今（15）日審查僑務委員會114年第4季「因公派員出國計畫考察費用執行情形表」，未料僑委會送交立法院的資料，竟因出國預算未編列「考察」項目，導致執行情形表全數空白，整份資料加上封面、封底僅有4頁。對此，國民黨立委、委員會召委徐巧芯痛批，僑委會根本是在玩文字遊戲，明明出國費用編列在「視察」、「訪問」等名目，卻以沒有考察預算為由繳交空白表格，更大酸「以前還有妖獸讚，現在連妖獸讚都沒有」，直言「我還寧可你第一頁夭、第二頁壽、第三頁讚」。立法院外交及國防委員會今日邀請僑務委員會代理委員長李姸慧，就「僑務委員會因公出國管理、駐外接待及公務資源使用情形」進行專案報告，並邀請外交部列席備詢，同時審查僑委會函送的114年第4季因公派員出國考察費用執行情形表。不過，徐巧芯會前受訪時指出，立法院先前審查預算時，要求各部會每季提供出國考察費用執行報告，沒想到僑委會送來的資料實在離譜，整份文件封面、封底加起來只有4頁，實際內容更少，執行情形表甚至全部空白。徐巧芯表示，僑委會在報告中說明，114年因公出國預算分為「視察」、「訪問」及「開會」三類，歷年均未編列「考察」項目，因此沒有相關執行資料，讓她相當傻眼，直言「他連底頁都滿不了」。對於僑委會以沒有編列「考察」預算為由，提供空白執行情形表，徐巧芯直言「當然是啊」，認為這根本就是在玩文字遊戲。徐巧芯指出，立法院要求提供的出國考察費用，本來就是希望了解相關出國訪問及公務行程的預算執行情況，當初審查預算時，僑委會也表示可以提供，如今卻將相關費用歸類在「視察」、「訪問」等其他名目，再以沒有考察項目為由，送交空白表格備查。她質疑，僑委會明明有因公出國需求，卻用不同預算名稱規避實質說明，「弄一個標題來委員會備查，大家可以接受嗎？」徐巧芯更諷刺，過去還有「妖獸讚」可以形容離譜情況，如今僑委會送來的資料連這三個字都湊不齊，讓她忍不住大酸，「我還寧可你第一頁夭、第二頁壽、第三頁讚」。