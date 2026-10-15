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洛杉磯道奇球星大谷翔平在15日舉行的國家聯盟冠軍賽第3戰中，以「第6棒、指定打擊」先發上陣。然而在第4局的第2打席時，大谷翔平遭到釀酒人先發投手賈瑟（Robert Gasser）一記失控的變化球砸中右腿臀部附近，引發現場道奇球迷震耳欲聾的滿場噓聲。大谷翔平在本場比賽首打席敲出左外野平飛球遭到接殺。比賽來到第4局下半，道奇以0比1落後、2出局的局面，大谷翔平迎來第2打席。賈瑟面對大谷翔平投出的第1球，是一顆球速約130.2公里的橫掃滑球（Sweeper），不料這顆變化球直接失控，硬生生砸在大谷翔平的右大腿與臀部交界處。遭到觸身球擊中後，大谷翔平眉頭微皺，但他並未有太大的情緒起伏，僅是緊閉雙唇、忍痛走向一壘。然而，看見當家球星遭到球吻，擠滿道奇體育場的主場球迷群情激憤，瞬間爆發出巨大的噓聲伺候賈瑟。可惜的是，下一棒打者史密斯（Will Smith）最終吞下揮空三振，道奇在該半局未能攻下分數。大谷翔平近期在季後賽陷入打擊低潮，賽前季後賽打擊率僅剩1成50，這也是他自2020年9月19日以來，睽違6年首度被排在第6棒。雖然身上仍帶有左膝與右臂二頭肌發炎的傷勢，但大谷翔平在賽前受訪時強調，打擊不振不能歸咎於傷勢，完全是自己實力的問題。道奇目前在系列賽處於0勝2敗的劣勢，本場第3戰將是球隊面臨懸崖邊緣的關鍵一役。