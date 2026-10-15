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MLB季後賽10/15比賽結果

對戰組合 比分 洛杉磯道奇VS密爾瓦基釀酒人 2 : 6

MLB季後賽分區冠軍賽戰績

聯盟 對戰組合 目前系列賽比分 戰況總結 美聯冠軍賽 (ALCS) 克里夫蘭守護者 vs. 坦帕灣光芒 1 - 1（平手） G1: 守護者 7:3 光芒

G2: 光芒 3:1 守護者 國聯冠軍賽 (NLCS) 密爾瓦基釀酒人 vs. 洛杉磯道奇 3 - 0（釀酒人領先） G1: 釀酒人 2:1 道奇

G2: 釀酒人 7:4 道奇

G3: 道奇 2:6 釀酒人

陷入0勝2敗絕境的洛杉磯道奇隊，今（15）日在國聯冠軍系列賽第3戰回到主場迎戰密爾瓦基釀酒人隊。道奇推出兩屆賽揚獎左投史內爾（Blake Snell）掛帥先發，雖在開局遭到首球全壘打重擊，但他迅速調整並上演狂飆9K的三振秀，不料卻在7局上接連挨了一記逆轉2分砲以及陽春砲，讓背水一戰的道奇再度陷入苦戰。終場道奇就以2：6不敵釀酒人，系列賽陷入0：3的絕境。此役一開局，史內爾面對釀酒人開路先鋒丘里奧（Jackson Chourio），第一球投出97.6英里（約157.1公里）的速球便遭到鎖定轟出「首局首打席全壘打」，釀酒人瞬間取得1：0領先。遭到首球的痛擊後，這位賽揚左投隨即打起精神發揮精湛K功。史內爾次局雖曾面臨一人出局、一二壘有人的危機，但他拆彈成功、無失分；第3局起更展現宰制力，連續三振圖朗（Brice Turang）與康崔拉斯（William Contreras）。前5局投完僅被敲出2支安打，飆出多達9次三振，徹底封鎖釀酒人打線。道奇隊在6局下落後一分之際，趁著釀酒人後援投手控球不穩時，大谷翔平選到一次保送，在一人出局滿壘的情況下，手感冰冷的史密斯（Will Smith）擊出一記帶有兩分打點的逆轉安打，讓道奇主場球迷瞬間嗨起來。帶著1分領先挺進第7局上半，史內爾在保送首名打者登板後，面對釀酒人打者鮑爾斯（Jake Bauers），不料遭到對方掌握住失投球擊出逆轉的2分打點全壘打，讓道奇隊拱手讓出領先優勢。接著史內爾又被敲出一支背靠背的陽春砲，讓釀酒人瞬間將比分拉開至4：2，史內爾的先發任務也就此告一段落。史內爾今日主投6局、共用101顆球，被敲4支安打、掉了4分自責分，不過也有9次三振的亮眼表現。在背靠背挨轟後，所幸接棒的牛棚菲利普斯（Evan Phillips）即時止血，沒再讓釀酒人有得分機會。落後2分的道奇隊在8局上推出日籍投手佐佐木朗希登板，不料他面對首名打者丘里奧雖成功讓對方擊出三壘滾地球出局，但隨後先是被圖朗（Brice Turang）跑出一支內野安打，緊接著又被康崔拉斯（William Contreras）敲出中外野安打，陷入一、三壘有人的危機。此時道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）果斷上前換投，場球迷頓時響起一片嘩然。然而接替登場的牛棚投手羅布雷斯基（Justin Wrobleski）未能及時止血，在面對夜利奇（Christian Yelich）時竟投出致命暴投奉送分數，讓佐佐木朗希吞下個人今年季後賽的首度失分。至於打擊端方面，本場比賽改打第6棒的大谷翔平在8局下精準掌握住第1球，便擊出打擊速度高達183公里（約113.7英哩）的強勁中外野平飛安打，逼得釀酒人不得不提前推出終結者麥吉爾（Trevor Megill）上場壓陣。看到大谷的安打，坐在休息區的隊友山本由伸也忍不住露出了燦爛笑容並為他拍手喝采。事實上，大谷翔平今日改打第6棒發揮出色，整場比賽4打席中3度上壘。首打席他擊出右外野方向強勁的平飛飛球遭到接殺；第2打席挨了一記觸身球保送上壘；第3打席更在關鍵得點圈有人時展現絕佳選球眼選到四壞保送，隨後順利捕手史密斯（Will Smith）就擊出一支2分打點的二壘安打，成為道奇一度逆轉比分的重要功臣。