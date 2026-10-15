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洛杉磯道奇日本球星大谷翔平今天在國聯冠軍賽第3戰被調至第6棒，寫下加盟道奇後最低棒次。雖然前3打席仍未敲出安打，但他在6局下選到關鍵四壞球，幫助球隊形成滿壘，隨後史密斯（Will Smith）敲出逆轉二壘安打，大谷站上三壘後激動怒吼，也讓道奇球場氣氛瞬間沸騰。道奇在系列賽前2戰全敗，帶著0勝2敗劣勢回到主場。大谷本季季後賽前20打數只有3支安打，全部都是一壘安打，打擊率僅1成50，也已連續110個打席未開轟。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前大幅調整打線，將大谷排在第6棒指定打擊。這是大谷加盟道奇後首度打第6棒，也是他自2020年9月效力洛杉磯天使以來，睽違6年再度被排在這個棒次。羅伯斯前一天曾透露，球團一度考慮讓大谷休息，但大谷堅持自己的身體狀況仍足以出賽，最終繼續擔任先發指定打擊。大谷在2局下首次上場，面對釀酒人左投加瑟（Robert Gasser），積極鎖定第一球偏低伸卡球出棒，可惜擊成左外野平飛球遭接殺。4局下兩出局後，大谷第2打席遭觸身球擊中，靠著死球站上一壘，但道奇後續未能送回分數。道奇在0比1落後的6局下展開反攻，赫南德茲（Teoscar Hernández）與塔克（Kyle Tucker）接連選到四壞球，形成一出局一、二壘。大谷面對釀酒人後援投手烏里貝（Abner Uribe），沒有急著擴大好球帶，冷靜放掉偏低的伸卡球，選到四壞球保送，將攻勢推進成滿壘。下一棒史密斯隨即敲出左中外野全壘打牆前的二壘安打，一棒送回2分，幫助道奇逆轉。推進至三壘的大谷轉身朝史密斯激動怒吼，主場球迷也全部起立歡呼。擔任日本NHK轉播球評的前大聯盟球員田口壯肯定大谷這次打席，認為他的選球與看球都相當出色，揮棒時機也呈現逐漸對上的跡象。大谷本季受到左膝及右上臂二頭肌傷勢影響，9月一度被放進傷兵名單，季後賽也始終未能恢復長打火力。不過，他在賽前受訪時拒絕把低潮歸咎於身體狀況，直言若被問到原因，「只能說是自己的實力」，並強調傷勢並未嚴重到讓他無法打擊。道奇此役若再輸，將陷入0勝3敗的絕對劣勢。大谷雖然尚未靠安打終止低潮，但這次滿壘前的關鍵保送，至少展現他在打擊狀況欠佳時，仍能藉由選球替球隊延續攻勢。