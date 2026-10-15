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▲金價恐下探！（圖／美聯社／達志影像）

美國最新公布的通膨數據高於市場預期，點燃聯準會（Fed）再度升息的預期，使得貴金屬週三（14 日）全面走弱。現貨黃金連續第 3 個交易日下跌，一度跌至每盎司 4083.94 美元，單日下挫 1.8%，是 10 月 7 日以來的最低水準；白銀跌幅更大，重挫 6.6%，報 55.53 美元。美國勞工統計局週三公布 9 月消費者物價指數（CPI），整體 CPI 較前一個月上升 0.6%，年增率達 3.7%，高於市場預期的 3.6%，也比 8 月的 3.4% 明顯加快。扣除食品與能源的核心 CPI 年增 2.6%，同樣超出預期，8 月則為 2.4%。根據市場分析，汽油價格單月暴漲 9.1%，貢獻了超過一半的整體漲幅，反映出近期中東局勢緊張帶動油價走高的影響。在數據公布前，市場普遍預期 Fed 本月應會按兵不動，但通膨數據出爐後，風向立即轉變。根據芝商所（CME）的 FedWatch 工具，市場預期 Fed 本月升息的機率，從公布前的約 22%，一度升至約 42%（不同報價來源與時間點的數字略有差異）；12 月升息的機率更攀升至 93%。Fed 理事鮑曼（Michelle Bowman）週三則表示，Fed 在決定是否採取進一步行動之前，仍有時間觀察金融市場與經濟在 9 月升息後的發展。高嶺期貨（High Ridge Futures）金屬交易部門主管梅格（David Meger）對路透表示，通膨數據高於預期，且物價漲幅仍高於 Fed 的目標，升息的可能性因此上升，「我們看到美元走強，黃金市場也因此承受更大壓力」。黃金本身不產生利息，一旦利率走高、美元走強，持有黃金的機會成本就會增加，通常會削弱投資人的買盤意願。美國 12 月黃金期貨也同步走弱，下跌 1.7%，報每盎司 4107.90 美元。不過，瑞士寶盛集團分析師門克（Carsten Menke）認為，長期來看，各國央行持續強勁買進黃金，加上市場再度擔憂美國債務與不斷攀升的利息負擔，仍可望為金價提供支撐。其他貴金屬同樣走低。現貨白銀暴跌 6.6%，報每盎司 55.53 美元；現貨鉑金下跌 3.5%，報 1605.37 美元；現貨鈀金下跌 2.8%，報 1094.50 美元。白銀的波動向來比黃金更劇烈，也容易在市場風向轉變時出現更大的跌幅。回顧今年的行情，貴金屬一度走得相當強勢。據貴金屬行情網站統計，現貨黃金在 1 月底曾創下約每盎司 5500 美元以上的歷史高點，白銀同一時間也衝到約每盎司 121 美元；與目前相比，黃金較高點回落約 25% 左右，白銀則已腰斬過半。Fed 的政策轉向，是這一波行情降溫的關鍵。去年底 Fed 還在降息，今年 9 月 16 日卻意外轉為升息一碼（0.25 個百分點），是自 2023 年以來首度升息，也讓基準利率區間升至 3.75% 至 4.00%。9 月會議紀要顯示，多數官員認為年底前再升息一次「可能是適當的」。Fed 下次利率決策將於 10 月 28 日公布，市場原先普遍預期按兵不動，如今變數增加。分析指出，美國 9 月生產者物價指數（PPI）與零售銷售數據將在週四公布，若數據偏弱，可能緩和殖利率上升的壓力，有助金價止穩；反之，如果通膨數據再度超標，升息交易恐怕會進一步發酵。技術面上，市場關注金價是否守住每盎司 4000 至 4100 美元一帶的支撐，上檔壓力則落在 4200 美元附近。