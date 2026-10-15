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肯德基：萬聖節「闇黑之吻蛋撻」！染黑唇印、爆血色流心

▲肯德基萬聖節「闇黑之吻蛋撻」，搞怪染黑唇印，一咬爆血色流心。（圖／肯德基kfcclub.com.tw）

▲萬聖節肯德基「闇黑之吻蛋撻」單顆57元、6顆「闇黑之吻蛋撻禮盒」加點285元。（圖／肯德基kfcclub.com.tw）

肯德基「闇黑之吻蛋撻」10/20開賣！萬聖節優惠代碼開吃

▲萬聖節肯德基內湖瑞光門市主題店。（圖／肯德基kfcclub.com.tw）

萬聖節主題店！肯德基內湖瑞光門市詭譎曝光

《NOWNEWS今日新聞》分享，北、中、南部都有多家搞怪彩蛋門市，推薦台中五權西餐廳、高雄站前餐廳也可踩點，尤其黑唇廁所鏡面、還有血滴等趣味對位設計，不用變裝就能拍出暗黑妝效，忍不住想趕快試試看。

▲肯德基應景萬聖節在門市店裝藏拍照彩蛋。（圖／肯德基kfcclub.com.tw）

85度C：「超長長長長長蛋塔」新品10/19開賣

10月31日迎接萬聖節快樂Happy Halloween！不給糖，肯德基爺爺就搗蛋，2026年萬聖節推出「闇黑之吻蛋撻」，徹底黑化的酥香撻皮，一咬染上黑唇印、還爆出酸甜口味的桑葚血色流心，幫大家一秒變裝，自帶萬聖節濾鏡；10月20日開賣單顆57元、「50546」優惠代碼。內湖瑞光門市打造限定暗黑主題店裝，推薦應景拍照打卡場景。肯德基今年萬聖節推出「闇黑之吻蛋撻」，官方表示，蛋撻首度換上全黑撻皮，表面還撒上神秘闇黑粉末，一咬染上黑唇印；滑順蛋奶餡中還藏有「桑葚流心醬」，爆出血色酸甜口味，超有視覺衝擊感。幽默標榜幫大家一秒變裝，無論今年裝扮走暗黑系、搞怪系或創意路線，都能自帶萬聖節濾鏡。喜歡惡作劇的讀者，推薦約朋友一起開箱「黑嘴中招」，好玩又好吃。2026年肯德基萬聖節「闇黑之吻蛋撻」，10月20日至11月2日限定開賣：◾️「闇黑之吻蛋撻」單顆57元。◾️加點「闇黑之吻蛋撻禮盒」285元。◾️加點「原味蛋撻 x 3＋闇黑之吻蛋撻 x 3」266元◾️肯德基為內湖瑞光門市打造萬聖節限定暗黑主題店裝，轉角遇到肯德基爺爺「黑嘴爆血」模樣簡直嚇瘋，大型半透明窗貼有黑色唇印與血色神秘詭譎氛圍，大膽饕客快朝聖。地址：台北市內湖區瑞光路292號地址：台中市南屯區五權西路二段136號地址：高雄市三民區建國三路23號85度C表示，麵包坊新品把蛋塔變長長長長長了，10月19日開賣「超長長長長長蛋塔」，主打層層酥脆的金黃酥皮、搭配嫩滑布丁內餡，新品上市特價158元／條。