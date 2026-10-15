我是廣告 請繼續往下閱讀

報告僅4頁、內容全空白！徐巧芯傻眼：連底頁都滿不了

羅智強驚呼「太神奇了」：撒上檸檬水才看得到字嗎？

徐佳青請辭仍難止血？北檢發交廉政署追查

國民黨立委徐巧芯今（15）日揭露，僑委會因公派員出國計畫考察費用報告，連同封面、封底僅有4頁，實際執行情形表卻沒有任何內容，引發質疑；國民黨立委羅智強也跟著大酸：「僑委會的專報，實在太神奇了。我是要撒上檸檬水，才看得到字嗎？」嘲諷報告內容形同「隱形」，也讓僑委會的出國經費管理與監督問題再度受到關注。立法院外交及國防委員會今日審查僑委會114年第4季「因公派員出國計畫考察費用執行情形表」，並邀請僑委會代理委員長李姸慧，就僑委會因公出國管理、駐外接待及公務資源使用情形進行專案報告。徐巧芯會前受訪指出，立法院先前要求各部會按季提供出國考察費用執行情形，沒想到僑委會送來的文件，連封面、封底總共只有4頁，表格內容更是全數空白。僑委會解釋，114年因公出國預算編列在「視察」、「訪問」及「開會」等類別，歷年並未編列「考察」項目，因此沒有相關執行資料。對此，徐巧芯傻眼直呼：「連底頁都滿不了。」徐巧芯進一步批評，立法院要求提供出國考察費用執行情形，目的就是了解相關出國訪問及公務行程的預算運用，僑委會卻以此為由，交出一份空白表格，根本是在玩文字遊戲。她也質疑，若僑委會確實有因公出國需求，卻用不同預算名稱規避實質說明，「弄一個標題來委員會備查，大家可以接受嗎？」對於這份幾乎沒有內容的報告，徐巧芯更諷刺表示「以前還有妖獸讚，現在連妖獸讚都沒有」，如今僑委會送來的資料連這3個字都湊不齊，讓她忍不住大酸：「我還寧可你第一頁夭、第二頁壽、第三頁讚。」同黨立委羅智強稍早也在臉書發聲，除了秀出一段翻閱報告的影片，可以看到內頁實實在在的空白，他也忍不住在貼文中嘲諷：「僑委會的專報，實在太神奇了。我是要撒上檸檬水，才看得到字嗎？」僑委會出國管理與公務資源使用問題引發討論之際，前委員長徐佳青過去涉及的相關爭議也再度受到關注。僑委會2025年舉辦「僑青東沙生態體驗營」，活動為期5天4夜，徐佳青遭質疑利用職務便利，讓兒子參加過去未開放僑生進入的軍事管制區。徐佳青事後坦承，當時因擔心活動人數不足，一時心軟，讓具有雙重國籍的兒子報名參加，相關事件後遭監察院裁罰10萬元。此外，徐佳青也曾被質疑安排兒子隨行出訪並擔任「攝影官」，以及其丈夫唐博偉曾私自駕駛駐美代表處公務車在華府活動等問題。隨著相關爭議持續延燒，徐佳青7日火速宣布請辭僑委會委員長，而北檢已將相關案件交由廉政署協助調查，後續將向僑委會、外交部等單位調取資料，釐清東沙體驗營、出訪安排及公務資源使用等相關疑點，目前尚未約談徐佳青，也未傳訊相關證人。