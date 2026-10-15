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▲美股（圖／路透社／達志影像）

6 月就押中聯準會（Fed）9 月會升息的經濟學家，如今再丟出新預測：Fed 本月可能先按兵不動，但如果通膨降溫不如預期，12 月有可能一次升息 2 碼（0.5 個百分點）。在美國通膨升溫、科技股劇烈震盪的當下，這個預測格外受到市場關注。Prestige Economics 總裁申克（Jason Schenker）是彭博調查中最早預測 9 月升息的經濟學家。他認為，週三公布的 9 月消費者物價指數（CPI）大多是 Fed 升息前蒐集的資料，官員還沒有足夠資訊判斷政策效果，因此本月（10 月 27 日至 28 日）大概率會先按兵不動。他說：「到了 12 月，如果 9 月升息還未明顯壓低通膨，他們可能選擇升 50 個基點，而不是 25 個基點，以加強力道。」在 10 月和 12 月會議之間，Fed 將取得兩份就業報告與一份 CPI，他認為屆時資訊已足以做出更明確的判斷。不過，申克也強調，升 2 碼只是他個人的預測，並非市場共識。目前利率交換市場已完全反映 12 月升 1 碼的預期。若 12 月真的升 2 碼，他認為明年初可能暫停升息；若只升 1 碼，明年第 1 季再升的機率較高。芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）接受訪問時，對最新 CPI 報告表示憂心。9 月核心 CPI 月增 0.3%，服務業通膨居高不下，顯示漲價不單純來自關稅或中東戰事等供應衝擊。他也擔憂，AI 資料中心及相關投資可能使經濟過熱，並警告「需求一旦過熱，往往會持續很久，也很難消除」。Fed 週三公布的褐皮書也顯示，全美 12 個地區中，有 6 個地區物價壓力強勁或加劇，柴油漲價與燃料附加費沿供應鏈轉嫁，原物料、關稅與保險費用也推升物價。不過，部分企業與銀行也開始用 AI 與自動化減少人力需求，顯示 AI 或許可以提升生產力。值得注意的是，Fed 下一次會議（10 月 27 日至 28 日）就在 11 月 3 日期中選舉前不到一週，外界預期按兵不動，但任何偏鷹的訊號都可能被政治化；至於 12 月 8 日至 9 日的會議，則是選後的決策，也是新任主席華許（Kevin Warsh）今年最後一次公布政策方向與經濟預測。分析指出，Fed 傳統上會避免在選前做出看似受政治影響的決定，因此 10 月會議格外敏感。過去一年多，市場對升息的反應已經相當明顯。週三 CPI 數據公布後，美股那斯達克指數下跌 1.85%，標準普爾 500 指數下跌 1.08%，費城半導體指數連跌 6 個交易日，為去年 5 月以來最長的連跌紀錄，甲骨文、CoreWeave 等 AI 概念股跌幅尤其大。市場擔心，借貸成本持續升高，將壓縮以舉債擴張的 AI 基礎建設投資。貴金屬也同步重挫，現貨黃金一度跌至 4083.94 美元，白銀單日大跌 6.6%。不過，若從大盤整體表現來看，標普 500 指數上週才剛創歷史新高，今年迄今仍上漲逾 12%，並非處於熊市，只是漲勢集中在少數大型權值股，中位數個股今年僅上漲約 4%，超過 200 檔成分股今年是下跌的。