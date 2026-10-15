我是廣告 請繼續往下閱讀

曾一手捧紅少女時代、Super Junior、東方神起、BoA等韓流巨星的「K-POP教父」李秀滿，離開親手創辦的SM娛樂3年後，終於帶著全新女團A2O LITE重返韓國樂壇，這9名平均年齡僅14.9歲的少女，10月13日才剛以〈NEON〉正式出道，隔天就登上韓國Melon TOP100、HOT100雙榜冠軍，創下第六代女團最快拿下音源榜冠軍的紀錄，MV上線2天更突破618萬次觀看。尤其從歌曲、編舞到成員外型，都讓老韓粉看見少女時代、BoA的影子，李秀滿的選人眼光與製作功力再次成為話題，只是團體才剛走紅，13歲中國成員AIJING（盛艾敬）就被爆出父母積欠員工薪資，讓這支備受期待的新人女團，出道第2天便捲入爭議。A2O LITE是李秀滿旗下A2O娛樂推出的9人跨國女團，也是他睽違3年重新進軍韓國市場的重要企劃，團體由3名韓國人、3名中國人、1名日本人、1名泰國人，以及1名擁有美國、日本雙重國籍的成員組成，年紀最大的隊長YOUNG、日籍成員HIMEKI都只有17歲，其他成員依序為16歲的BORA、15歲的XILI、RADA、MERCI，以及年僅13歲的AYUNE、OA、AIJING。當中YOUNG與RADA擔任主要主唱，XILI、BORA、AIJING則是主舞，9名成員不只外型亮眼，唱跳實力也成為討論焦點。熟悉早期韓流的觀眾，應該不難理解A2O LITE為何讓人如此有感，因為李秀滿這次沒有一味迎合近年流行的快節奏、短版歌曲、迎合reels的短影音挑戰而作曲等風格，而是重新拿出過去最擅長的製作手法，〈NEON〉從充滿力量與記憶點的節奏、分明的和聲，到主唱的高音轉音與舞蹈間奏，都能聽見早期SM娛樂的味道。尤其9名成員整齊劃一的刀群舞、清新卻各有辨識度的外型，讓不少人聯想到少女時代剛出道的模樣，AIJING更被認為神似年少時期的BoA。比起只靠副歌吸引注意，李秀滿更重視整首歌的完整性，以及每個成員在舞台上的表現，讓外界再次見識到他對偶像團體的審美與掌控能力，紛紛表示「果然還得是李秀滿」。而A2O LITE的出道成績也相當驚人，〈NEON〉13日下午6點正式上線，14日就衝上Melon TOP100、HOT100雙榜冠軍，成為第六代女團最快登頂的新人團體之一，YouTube官方MV更在短短2天累積618萬次觀看。這些成績讓外界重新注意到李秀滿的造星能力，畢竟從少女時代、EXO到aespa，他過去最擅長的就是在市場還沒完全接受新風格之前，就先打造出具有鮮明特色的團體，如今A2O LITE再次讓人看到他熟悉的製作思維。不過，A2O LITE才剛出道就遇上負面風波，13歲中國成員AIJING（盛艾敬）的家庭背景遭到起底，父母張靜、盛嘉川經營的「北京索菲思教育科技有限公司」，早在2024年就被員工指控長期拖欠薪資，相關公司也遭法院強制執行，涉及債務高達345萬元人民幣（約新台幣1550萬元）。部分網友質疑，夫妻倆既然連員工薪水都付不出來，為何還有能力栽培女兒出國當偶像？讓原本憑藉外型與舞蹈實力受到關注的AIJING，意外成為輿論焦點；更被發現，微博、小紅書都在刪新聞，但還是被韓媒注意到進而報導。眼看紙包不住火，AIJING的媽媽張靜14日終於在微博公開道歉，坦承過去經營教育事業時，因公司陷入嚴重困境而未能如期付款，「未能及時兌付款項，是我必須正視並承擔的錯誤。」她表示目前正逐一聯繫相關人士協商處理，也強調「這次事件的責任，應由我們父母承擔並妥善處理。孩子與我過往經營的業務、相關糾紛沒有任何關係。」希望外界不要將父母的債務問題轉嫁給年僅13歲的女兒。其實李秀滿能夠重新在韓國推出女團，背後還有一段SM娛樂的經營權糾紛，2023年2月，SM娛樂宣布啟動「SM 3.0」改革，結束過去由李秀滿主導音樂製作的制度，當時公司高層更公開指控他透過海外公司獲取不當利益，雙方因此徹底決裂。李秀滿隨後將手中約15%的SM股份出售給BTS所屬的HYBE，希望藉此對抗支持Kakao入股的經營團隊，沒想到HYBE最後退出收購戰，並把股份賣給中國娛樂公司騰訊音樂娛樂，李秀滿也正式告別自己在1995年創辦、經營近30年的娛樂帝國。離開SM後，李秀滿還受到與HYBE簽訂的3年競業禁止條款限制，期間不得在韓國從事音樂製作，只能將事業重心轉往海外。他於2024年成立A2O娛樂，先推出中國籍女子團體A2O MAY，今年2月底競業禁止期限屆滿後，才正式展開重返韓國市場的計畫，3月舉辦不限國籍與性別的公開選秀，10月12日帶著A2O LITE及男團A2O SOUL在韓國舉辦出道發表會，A2O LITE隔天發行首張數位單曲〈NEON〉。從當年被迫離開SM，到如今再次親手打造新人，李秀滿整整花了3年時間重新站回自己最熟悉的韓國樂壇。